Дороги всегда готов обсуждать любой автомобилист. Мы предлагаем сегодня поспорить не об их качестве (на самом деле не таком уж слабом, как принято считать), а об их количестве. Дорог у нас применительно к площади 1/8 части суши мало. Так каких не хватает? Это мы и решили выяснить...

А.Ч.: В стране всегда не хватало дорог. О шоссе, которые Россию там и тут пересекут, мечтал еще Пушкин; о том, что строить первым – автомобили или дороги, дискутировали большевики; в новой России с 1991 года, когда число легковых машин выросло с 17 млн (в СССР) до 55 млн, протяженность дорог увеличилась, по разным оценкам, всего в 1,5–2 раза. Да и без этой статистики ясно: дороги, самые разные, у нас были и есть в дефиците. Нужны новые. И хотя их активно строят, чему лучший пример трассы М11 «Нева» в Санкт-Петербург и М12 в Казань, понятно, что где-то и когда-то появится и магистраль М13. Как думаешь, какое направление самое востребованное, куда поедем по «тринадцатой» – может, на юго-восток?

И.М.: Это точно будет не трасса на букву М. Дело в особенностях нашей современной классификации автодорог. На M начинаются трассы федерального значения, соединяющие Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. На букву Р – федеральные или региональные дороги между столицами областей, краев или республик. Если в начале стоит А, то это, как правило, дорога федерального или регионального значения, являющаяся подъез­дом к крупнейшим транспортным узлам (аэропортам, портам) либо к границам других государств. К – это прочие региональные дороги, а Н – муниципальные.

Со времен царя Гороха дорожная сеть страны складывалась так, что все пути шли через Москву. И трасс, выходящих в разных направлениях из столицы, уже более чем дос­таточно. Чтобы быть точным, 10 действующих (от М1 «Беларусь» до М11 «Нева»), и еще одна строится (М12). Даже М6 «Каспий» пришлось переименовать в Р22, потому что начиналась она не от Москвы, а отходила от трассы М4. Пожалуй, новую радиальную магистраль и строить то некуда, и места для нее в очень плотно застроенном Подмосковье найти практически невозможно.

Зато бОльшая часть пассажиров и грузов из одного российского региона в другой традиционно путешествует через Москву. Получается и долго, и дорого, но иначе – никак. Поэтому не надо нам М13, а очень нужны новые трассы на буквы А и Р.

А.Ч.: Но при этом загрузка дорог в столичном регионе, я бы сказал, близка к предельной. Каждый дачник, который открывает сезон на майские праздники и больше стоит, чем едет, со мной согласится.

Неужели радиальным подмосковным дорогам не требуются дублеры? Аргумент «негде строить» сильный, конечно, но ведь находится место для столичных диаметров и рокад. Отличные проекты воплощены и воплощаются с альтернативными дорогами на северо-запад и восток: рядом с М10 «Россия» проходит новая М11 «Нева», а М7 «Волга» продублирует будущая М12. Старые дороги – тесные, перегруженные, проходящие по населенным пунктам, изобилующие перекрестками – получают альтернативу в виде платных, зато быстрых и безопасных трасс. Я бы не отказался от такого же дублера для М8 либо, например, М5.

Или, скажем, от дороги, которая напрямую вела бы из Москвы к Черному морю, без необходимости ехать через Ростов-на-Дону и уж тем более – Краснодар, Джубгу и Туапсе. Р-р-раз – и восточнее нынешней М4 пройти через Центральную Россию, а на юге проскочить под горами сразу к Красной Поляне, а потом и к Адлеру. Достойный проект для трассы № 13?

И.М.: Вполне! Только здесь, думаю, нужно не строить «дублер дублера» (поскольку на всем протяжении у скоростной платной М4 есть бесплатная альтернатива), а переходить на новый технологический уровень. Возможно, это будет что-то типа hiper loop («скоростной вакуум­ный поезд»), такие идеи уже вполне серьезно обсуждаются. Но это отдельная тема. А пока речь идет о том, что «М-трассы» можно разгрузить, если построить несколько «диагональных» магистралей, дабы направить транспортный поток в обход столицы. На ближайшие пять лет уже запланирован старт как минимум двух таких проектов.

Во-первых, это так называемая Юго-Западная хорда, которая соединит Урал с портами Азовского, Каспийского и Черного морей. Впервые в истории нашей страны появится возможность напрямую связать скоростными дорогами Екатеринбург, Самару, Саратов и Волгоград – с Краснодаром. Кстати, частично уже есть некоторые участки будущих трасс в виде существующих или строящихся обходов крупнейших городов, их осталось только объединить. Таким образом, Саратов может стать крупным транспортно-пересадочным узлом этой части России, что огромный шанс для будущего бурного экономического развития города. И, конечно же, для страны в целом, поскольку трасса свяжет Урал, юг нашей страны с Поволжьем. А время в пути от Екатеринбурга до Черного моря сократится с 33–35 до 20–22 часов.

Во-вторых, уже в этом году в рамках проекта «Южный кластер» начнется строительство первого участка скоростной автомобильной дороги Горячий Ключ – Адлер (дублер А147). Ведь сегодня самый тяжелый участок дороги к Сочи – трасса А147 от Джубги до границы с Абхазией. Это 200 км узкого серпантина; по большей части дорога имеет всего по одной полосе в каждую сторону и проходит через огромное количество городков и поселков, часто с нерегулируемыми пешеходными переходами. На их преодоление уходит как минимум 5–6 часов и бессчетное количество нервных клеток. А летом здесь проезжает до 70 тыс. автомобилей в сутки! Кроме всего, автомобильная трасса А147 носит сомнительный титул одной из самых аварийных дорог России.

Новый маршрут протяженностью 152,5 км включает в себя обходы Сочи, микрорайона Адлер, города Туапсе, поселка Лазаревское. Также предусмотрено сооружение совершенно новой трассы от города Горячий Ключ до села Агой. Четырехполосная дорога стартует от трассы М4 в районе Горячего Ключа, пройдет через горный перевал до Туапсе и потом вдоль черноморского побережья до аэропорта Адлер. Трасса будет проходить преимущественно в тоннелях и по эстакадам, но за пределами береговой полосы, в обход населенных пунктов. Как ожидается, время в пути на автомобиле от Горячего Ключа до Сочи сократится до двух часов. Весь проект разбит на несколько этапов, и уже в этом году начнут строить первый – обход Адлера протяженностью 7,8 км (от микрорайона Кудепста до села Высокое).

А.Ч.: Убедительно. И если житель Нижнего Тагила поедет на юг по будущей хорде, значит, его не будет ни на М12, ни на М4. То есть эти трассы не окажутся перегруженными. По крайней мере, хочется так думать.

Кстати, ты очень правильно упомянул, что хорда пойдет с Урала не только на юго-запад, но и на юг. А там Каспий, тоже море и тоже курорты (будущие), между прочим! А дальше – Иран и прочие интересные и важные для России регионы.

При таком подходе, действительно, на первый план выходит строительство объездов крупных и не очень крупных агломераций. Давай с юга переедем на северо-запад и посмотрим на Санкт Петербург. До него сейчас ехать удобно, а вот обойти город не всегда получается быстро. Построенная, казалось бы, вчера КАД уже оказывается мала Северной столице, которая до своего кольца быстро доросла и уже перерастает. Поэтому я к твоим двум пунктам добавлю третий ключевой проект. Это КАД-2, полукольцо вокруг Питера, которое пройдет фактически от берега до берега Финского залива в нескольких десятках километров от города, свяжет порты и важнейшие направления транспортного узла на Балтике. И, к слову, стоит говорить не только о чисто транспортной, но и о туристической составляющей. Проехать, скажем, от Мурманска до Пскова станет удобнее. Да и из Москвы в Выборг попасть будет проще. Так что отчасти идею очередной трассы на букву М заменят проекты совершенно других дорог. Которые, напомню, сейчас находятся на стадии проработки, а строить их будут в 2024–2030 годах.

И.М.: Что, конечно, не может не радовать – это все именно проекты с конкретными сроками воплощения, а не «прожэкты» из серии «как хорошо, если бы все было хорошо». Причем проекты, уже подкрепленные соответствующими строчками в бюджете РФ.

И еще один важный момент: неважно, как называется населенный пункт и сколько людей в нем живет.

Но, если рядом проходит современная трасса, для него (и его жителей) это огромный шанс стать частью новой экономики страны. Надеюсь, все этим шансом воспользуются.