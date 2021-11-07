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Страна одна, дороги – разные

Прекрасно понимаю, почему в других регионах завидуют москвичам. Можно долго жаловаться на платные парковки и сужение улиц, но, когда едешь по столице, понимаешь, что о тебе думали. Во многих же других уголках России такого чувства, увы, нет

…Астрахань, перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Боевой. Левый поворот, светофор без стрелки и полное отсутствие разметки. Мне нужно повернуть, но навстречу идет плотный поток машин. Выручает водитель маршрутки, который лихо выруливает во встречный поток. Я пересекаю перекресток под его прикрытием. Когда еду обратно, вижу в том же месте разбитые машины.

Отсутствие разметки – бич многих российских городов. Из тех, в которых я был недавно, могу назвать Мурманск, Ярославль, Омск... Когда ты привык, что все четко регламентировано, это сильно нервирует. Чувство такое же, как было в девяностых после возвращения в Москву из Европы. Только тогда со знаком минус была Первопрестольная.

Второй момент – левые повороты. Недавно я ехал из Тамбова в Астрахань и вынужден был пересечь весь Волгоград в час пик – объездной дороги нет. Когда приезжал в город за пару месяцев до этого, обилие левых поворотов не бросалось в глаза. А тут большой перегон и неудачное время. Из-за поворотов налево на проспекте Маршала Жукова постоянные пробки, а московскому водителю, привыкшему ехать прямо в левом ряду, еще и перестраиваться приходится постоянно. Впрочем, этим грешат и жители Волгограда. В результате хаотичное и очень медленное движение.

Парковка где попало, в два, а то и в три ряда – это еще одна беда. Ведь возникают пробки. В Элисте мне было трудно добраться до гостиницы из-за расположенного рядом рынка и вереницы машин передо мной, водители которых искали место для парковки на заставленных до предела узких подъездах к этому месту.

Качество дорог – опять проблема. Федеральные трассы поддерживают в хорошем состоянии, а вот региональные шоссе и дороги местного значения могут быть какими угодно. Грустно въезжать в Элисту с отличного шоссе и попадать на асфальт времен 1990-х, хорошо еще нет ям. Зато они есть в Тамбове. Да, там сейчас перекладывают асфальт на многих улицах. Но то, как это делается, вызывает большие нарекания. Я ехал по дороге, на которой положили новый асфальт, но... не везде.

Канализационные люки еще не доделали, и они были окружены большими и ничем не огороженными провалами. На моем пути таких встретилось около двух десятков, и лишь перед одним, вообще без крышки люка, стояло ограждение.

Есть ли в других регионах позитивные примеры того, чему могут поучиться в Москве? Да, конечно. Например, «говорящие» светофоры в Архангельске, Екатеринбурге и других городах Урала и Сибири. В отличие от столичных, которые просто подают звуковые сигналы, эти «говорят», какую улицу сейчас можно переходить и сколько времени будет гореть зеленый.

К Астрахани по трассе «Каспий» (бывшая М6) я подъезжал уже в темноте. Очень обрадовали светоотражающие элементы на разделительной полосе вкупе с такими же на придорожных столбиках. Смутило только, что столбики невысокие, едва по колено. А что будет зимой? Но потом местные жители сказали, что так много снега в этих местах не было уже давно. Ехать по «Каспию» ночью – одно удовольствие, изгибы дороги видны и понятны не хуже, чем днем. Одна беда – всего по одной полосе в каждую сторону и очень много отрезков, где обгон запрещен. По ту сторону Волги идет вторая дорога Волгоград – Астрахань, там множество участков для обгона и мало сплошных, но качество асфальта куда хуже: огромные «волны», выбоины, заплатки.

Есть примеры, когда московский опыт успешно перенимают в других городах. Самый яркий из них – светофоры, на которых мачты подсвечиваются красным или зеленым. Когда это новшество появилось в столице, оно мне не понравилось, причем по-прежнему считаю, что в городе это излишество. А вот на трассе действительно полезно, такие светофоры видно издалека.

Прямо около моего дома сейчас проводят реконструкцию улицы, проезжую часть сужают в пользу мест для парковки и тротуаров. Когда я на неделю уезжал, то был недоволен и ворчал по этому поводу. Однако теперь уже не уверен, что станет хуже, чем было.

К сожалению, в целом по стране до сих пор нет единых стандартов. Это приводит к тому, что водитель, выезжая из своего региона, вскоре попадает в другую, непривычную для него среду. А отсутствие элементарных «удобств» вроде разметки психологически расслабляет, расхолаживает и на подсознательном уровне подталкивает к нарушению Правил. Ведь если нет разметки, встречки, например, тоже нет…

Грустно, что в целом по стране нет единого плана развития, согласованных действий по улучшению дорожной среды. Самый яркий пример – наши города. В некоторых движение организовано блестяще: есть разметка, разумные скоростные ограничения. В других даже скорость ограничивать не надо – ямы такие, что, если двигаться быстрее 30 км/ч, визит в шиномонтаж неизбежен.

Дороги должны объединять страну и в прямом, и в переносном смысле. Пока же получается другая картина: кто во что горазд. И в случае дорог я – за укрепление федерального центра и передачу ему новых полномочий. Потому что с федеральными трассами в России уже получилось. Так может, отдать и города в руки тех, кто этого добился?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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