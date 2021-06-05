Штрафы за использование шин не по сезону, похоже, все же будут введены в России. Их предусматривают поправки к Правилам, которые подготовлены в ГИБДД. Вот только есть опасения, что вместе с водой новаторы запросто и ребенка выплеснут

Пару лет назад июльским днем я прошелся по московским дворам в одном из спальных районов и прикинул, сколько машин «обуто» не по сезону. На зимней резине насчитал около 20% автомобилей. Потом поехал в центр и посмотрел там. Вышло около 10%. Конечно, я не претендую на точность социологов какого-нибудь ВЦИОМа, но масштаб проблемы оценить можно. Если уж в сытой столице такое количество водителей экономит на смене шин, то в других регионах картина вряд ли лучше. Да и за прошедшее с тех пор время ситуация к лучшему не изменилась. Скорее даже наоборот, ведь денег у людей больше не стало, а жизненные приоритеты не менялись.

А нужно ли вообще «переобуваться»? Разумеется. Например, нынешней весной один из премиальных брендов фактически испортил мне все удовольствие от тест-драйва, выдав на тест шикарный седан на зимней резине. Я ехал, цокая шипами по асфальту, в то время как бортовой компьютер демонстрировал за окном летние 25 °С. Причем даже на городских скоростях поведение машины сильно отличалось от нормального, на трассе же она вообще начала «плавать» по намеченной траектории движения. А буквально на следующий день я стал свидетелем аварии, когда таксист на зимней резине не справился с управлением на Симферопольском шоссе и сначала улетел в отбойник между встречными направлениями, после чего отскочил в кювет. Схожее ДТП я наблюдал в начале января на МКАД, с той лишь разницей, что таксист «спланировал» из левого ряда сразу на обочину. Но в принципе поведение машин было очень похожим, хотя в первом случае зимняя резина сочеталась с летней температурой, а во втором все было ровно наоборот.

Словом, ездить на зимних шинах летом нельзя, тут нет никаких вопросов. И тем более на летней резине зимой. Даже если «аккуратно», даже если «сосед уже десять лет так ездит и с ним до сих пор ничего не произошло».

Теперь же о некоторых нюансах. Спустя несколько дней после моего теста премиум-седана в Москве опять похолодало. Я возвращался из Воронежа на другой машине, уже на летней резине. Сначала шел дождь, потом он сменился снегом, температура опустилась до 1 °С. Ехать в таких условиях было некомфортно, автомобиль «плавал» на шоссе примерно так же, как премиальный седан на «шиповке» в жару. И это в Подмосковье, а как быть жителям северных регионов, где снег может выпасть и в июне?

Важно, чтобы у всех автовладельцев имелись летний и зимний комплекты резины, однако, когда именно «переобуваться», они должны решать сами. Или хотя бы надо дать людям коридор для маневра. Например, оставив в качестве обязательных для эксплуатации летних шин два-три летних месяца.

Отдельно нужно сказать о так называе­мой всесезонке. Вернее о том, что для суровых российских реалий шин на круглый год в принципе не существует, даже если на боковине нарисована снежинка. Хотя по опыту общения со слушателями и подписчиками знаю: всегда найдется тот, кто станет отстаивать свое право постоянно ездить на такой резине. При этом часто в качестве аргумента в пользу подобных шин, кроме «я аккуратно», приводят полный привод. Зимой я разместил у себя в Instagram фото разбитого во время январского обледенения дорог ТагАЗ Tiger. Как думаете, какие на нем были шины?

С летними шинами тоже не все просто. У подавляющего большинства водителей они есть, так как машины продаются или на «лете», или на «всесезонке», которая по сути своей тоже является летней шиной. Хотя степень износа может быть разной. В некоторых случаях покрышки стерты в слики, что представляет непосредственную угрозу и для самого владельца такой резины, и для окружающих. Уж если занялись вопросом, можно было бы подумать и об этом аспекте. Например, ограничить срок их годности. Широко известно, что со временем резина теряет свои свойства. Я не призываю ограничить срок эксплуатации одного комплекта шин двумя-тремя сезонами, как это делают многие их производители. Но надо установить хотя бы лет десять. Правда, пока и это кажется фантастикой.

Еще нужны четкие критерии, а лучше – регулярно обновляемые списки зимней и летней резины. Ни в коем случае нельзя отдавать решение вопроса о сезонности покрышек гаишникам на дороге. Только вот кто будет заниматься составлением таких списков?

Отдельно надо сказать про зимние шипованные шины. Я категорически против их запрета. Да, они портят дороги. Зато спасают жизни. Для такой большой страны, как Россия, шипованная резина – одно из условий безопасности на дорогах. Минувшей зимой я проехал по крайней мере 30 тыс. км, на одной только Renault Arkana получилось более 20 тыс. На ней стояли хорошие шипованные шины. Какие именно, писать не буду – их уже не выпускают. Потому что модель признана неэкологичной – шипы выступают слишком сильно. Но именно они не один раз выручали меня на дороге. И после названного пробега на четырех колесах я недосчитался всего четырех шипов.

Какой вывод можно сделать? Порядок в этом вопросе нужно наводить обязательно. Однако нюансов много – я перечислил лишь некоторые из них. А потому в ожидании очередных запретов хотелось бы получить от их инициаторов не некий расплывчатый документ без необходимых подзаконных актов, а полноценные правила жизни водителей на дорогах России. Ведь по понятным и прозрачным правилам и играть приятно.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора