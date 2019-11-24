Больше и лучше – под таким девизом в России развивается потребление моторных масел. Но если сейчас спрос на этот ключевой продукт технического обслуживания автомобиля на подъеме, то в будущем под вопросом может оказаться само его существование

Несмотря на все кризисы, количество машин в России продолжает прирастать – за последние 15 лет парк легковых автомобилей в стране увеличился почти вдвое, приблизившись к 50 млн. Соответственно растет и рынок расходных материалов, требующихся для обслуживания транспортных средств. Спрос на его важнейший элемент – моторное масло – сегодня однозначно на подъеме: согласно данным аналитического агентства Russian Automotive Market Research (RAMR), по итогам прошлого года продажи этого вида смазочных материалов достигли 902 млн л, а к 2023 году этот показатель вырастет на 8% – до 976,1 млн л.

Климатические особенности

Любопытно взглянуть на статистику использования моторных масел по типам автомобилей: оказывается, основным потребителем этого расходного материала является коммерческий транспорт. Да, парк частных машин гораздо больше, но эксплуатируются они с меньшей интенсивностью, а значит, и масла им нужно менять реже. При этом в двигатели грузовиков, по данным RAMR, из 902 млн л масла в 2018 году было залито 338 млн л, еще 156 млн – в моторы легких коммерческих автомобилей и 27 млн л в автобусы. Оставшиеся же 42% (или 379 млн л) пришлись на парк легковых машин (см. таблицу).

Более того, именно в сфере коммерческого транспорта использование моторных масел в ближайшее время будет расти особенно динамично. По прогнозам RAMR, если к 2023 году спрос на этот продукт для легковых моделей увеличится на 6,1% (до 402,8 млн л), то его потребление грузовиками – уже на 9,6% (до 371,3 млн л). На те же 9,6% (до 171,8 млн л) подскочит спрос со стороны владельцев легких коммерческих машин, а для автобусов масел понадобится и вовсе на 11% больше (см. таблицу).

При этом нужно знать, что, кроме роста численности машин на дорогах, увеличивающийся спрос на автомобильные масла в России связан и со сложными погодными условиями. «Высокая потребность в этом компоненте обслуживания автомобилей во многом обусловлена сложными климатическими условиями нашей страны, в частности, значительными перепадами летних и зимних температур, что диктует необходимость более частой замены масел», – отмечает Вадим Стрельбицкий, руководитель отдела автосервиса «Авилон Hyundai».

Спрос на качество

Наряду с ростом объема потребления моторных масел в России прослеживается еще один заметный тренд – повышение спроса на высокотехнологичные продукты. Если еще недавно в нашей стране были распространены достаточно простые и доступные минеральные масла, то сейчас уверенно доминируют синтетические смазочные материалы. Согласно недавнему исследованию Аналитического агентства «Автостат», опросившего 3 тыс. владельцев машин, 45,9% отечественных автомобилистов предпочитают пользоваться синтетическим маслом, притом что на втором месте по популярности полусинтетический тип этого продукта (45,5%). А некогда распространенное минеральное моторное масло ныне выбирают всего… 3% автовладельцев страны (см. диаграмму).

Распространение более технологичных продуктов связано с их очевидными высокими потребительскими свойствами. Новые типы синтетических моторных масел, хотя и дороже стоят, имеют ряд важных преимуществ. Прежде всего, «синтетика» и «полусинтетика» обладают повышенной стойкостью к окислению в процессе эксплуатации (что может вызывать коррозию элементов двигателя и загрязнение его вредными отложениями). Кроме того, такой тип смазочного материала меньше испаряется при высокой температуре, имеет оптимальное значение вязкости, обеспечивает надежное смазывание при высоких нагрузках и в условиях перепадов внешних температур, что особенно важно в сложных климатических условиях. Наконец, использовать продвинутые типы масел требуют современные автомобильные силовые агрегаты.

Что касается производителей масел, то сегодня на российском рынке за клиента активно борются как иностранные, так и отечественные компании. Среди зарубежных брендов хорошие позиции у Shell, Total, Castrol, ELF, Exxon Mobil, BP, Chevron. Из российских производителей самые крупные – «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть», «Башнефть». «Все поставщики моторных масел широко известны, – говорит Олег Шельдешов, руководитель по послепродажному обслуживанию Volvo Construction Equipment Russia & CIS. – На мой взгляд, однозначного ответа, кто из них является лидером, нет. Все зависит от целей производителей масел и адаптации их продукции под конкретных потребителей. Сейчас широко распространена схема сотрудничества производителей оборудования и моторных масел, при которой бренды совместно инвестируют средства в разработку смазочных материалов с учетом характеристик и особенностей конкретного оборудования».

Ох уж этот контрафакт

Вместе с тем серьезным фактором на российском рынке ГСМ остается проблема подделок. Доля контрафакта здесь составляет 20%, а в некоторых регионах страны достигает и 60%. Об этом недавно заявила Светлана Квасова, генеральный директор Международной ассоциации «Антиконтрафакт», на специализированном круглом столе.

По мнению участников рынка, справиться с проблемой должно создание системы маркировки и отслеживания продаваемого в России моторного масла. «Это тот метод, который на государственном уровне может системно помочь бороться с незаконным оборотом промышленной продукции, поэтому инициаторами маркировки выступают и государство, и представители бизнеса», – говорит г-жа Квасова. По ее словам, в стране уже сформирована рабочая группа по маркировке моторных масел. И этот тип товаров в ближайшее время будет в обязательном порядке маркироваться наряду с шинами, обувью, лекарствами и прочими продуктами.

Так как подделки больно бьют по репутации брендов, сами производители смазочных материалов активно борются с подделками своей продукции. В частности, широко используются различные виды защитных этикеток, в том числе так называемые вплавляемые этикетки, голограммы. Некоторые производители прибегают и к более сложным схемам. Например, «Газпромнефть – СМ» наносит на свои канистры уникальный код, скрытый под защитным слоем. Купив такую упаковку, покупатель в режиме реального времени может проверить подлинность продукции, отправив код в SMS-сообщении на короткий номер или введя его на специальном сайте. Система подтвердит наличие кода в базе и уведомит покупателя о приобретении оригинального продукта. Если код не зарегистрирован либо проверялся ранее, покупатель получит номер телефона горячей линии, по которой сможет получить юридическую консультацию по возврату или замене продукции.

Грозное электрическое будущее

Долгосрочное развитие рынка моторных масел в мире во многом зависит от новых типов транспорта. Речь в первую очередь идет об электромобилях, распространение которых – серьезный вызов для производителей смазочных материалов. Дело в том, что электрические двигатели не нуждаются в маслах, и уже в обозримом будущем с повышением спроса на такой тип автомобилей будет падать спрос и на масла для двигателей внутреннего сгорания, который через два-три десятилетия может попросту сойти на нет.

Впрочем, масляные компании призывают не драматизировать ситуацию и говорят о том, что в любом случае даже в электрических автомобилях сохранится потребность в использовании смазочных материалов. Речь идет, в частности, о трансмиссионных маслах для редукторов в электрокарах. Уже сейчас на рынке появляются смазочные продукты для электромобилей. К примеру, Total выводит на рынок специальные жидкости для электрокаров и гибридных моделей, причем как для легковых, так и для грузовиков и электробусов. Представители компании отмечают, что в целом они поддерживают развитие экологически чистого транспорта и со своей стороны работают над тем, чтобы их собственные смазочные материалы тоже как можно меньше загрязняли окружающую среду.

Прогноз динамики роста потребления моторных масел в России, млн л

2018 2023 (прогноз) изменения в % (прогноз) Легковые автомобили: 379,4 402,8 6,1 Грузовые автомобили: 338,7 371,3 9,6 Легкие коммерческие авто: 156,7 171,8 9,6 Автобусы: 27,2 30,2 11 Всего 902 976,1 8,2