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Оставьте чаевые

В последнее время все чаще слышу разговоры о том, какие плохие стали таксисты. Мол, не включают поворотники, медленно едут и вообще всячески раздражают. Некоторые мои знакомые специально не пропускают автомобили такси, если те перестраиваются. Ну а сотрудники страховых компаний постоянно подливают масло в огонь, утверждая, что водители такси представляют повышенную опасность на дороге

Таксистов обложили со всех сторон. ГИБДД постоянно публикует результаты очередного рейда. Чиновники изобретают новые методы наказания. И вообще, складывается ощущение, что таксисты – это абсолютное (и единственное) зло на дороге. Вот если бы их убрать, то жизнь бы сразу наладилась, ямы на дорогах исчезли, а рубль перестал падать.

Однако прежде, чем критиковать таксистов, подумайте, что их труд ой какой нелегкий. Они не участвуют в бессмысленных совещаниях в зуме, не перекладывают бумажки в офисе и не устраивают «мозговые штурмы» по придумыванию новых тренингов личностного роста. Они работают. Многие ежедневно и без выходных. По 10–12 часов в сутки. И чтобы вас отвезти к 10 часам на работу, таксист просыпается в 6 утра, едет на автомойку, потом на заправку. А еще он должен вычистить салон от грязи и фантиков, проверить давление в шинах и так далее. А если на дворе зима, то предварительно машину еще надо выкопать из сугроба… И так каждый день.

Если бы этот труд хорошо оплачивался, то можно было бы предъявлять таксистам претензии. Но на самом деле водители получают не слишком-то большие деньги. Говорить о конкретных суммах сейчас не стоит – все очень сильно зависит от города, тарифа, трудоспособности водителей и сервиса, с которым водитель сотрудничает. Но просто поверьте – водитель такси эконом-класса после вычета всех расходов получает совсем немного. Об инвестициях в крипту и поездке в Дубай на майские праздники он не мечтает. Удалось купить продуктов и оплатить коммуналку – уже хорошо. Именно поэтому в такси так много гастарбайтеров. Это не заговор агрегаторов и не мафия – просто водители «титульной нации» в нашей стране не слишком-то хотят идти в таксисты.

Ибо работа эта тяжелая. И в ближайшем будущем легче она не станет. Ведь за последнее время цены на новые машины совершили головокружительный рывок вверх. Три года назад автомобиль для «Эконома» в Моск­ве можно было купить за 700 тыс. руб., для тарифа «Комфорт+» за 1,5–1,6 млн руб. Теперь они в два раза дороже! А это значит, что таксисты, которые берут машину в аренду у таксопарков (а таких немало), вынуждены платить больше, бензин за последнее время тоже подорожал, как и моторное масло с полисами ОСАГО… В итоге в такси порой идут не потому, что есть любовь к этому делу, а просто от безысходности.

Хотите изменить ситуацию и сделать так, чтобы в такси работали исключительно опытные таксисты, которые спокойно управляют автомобилем, всегда высыпаются и находятся за рулем не более 6–8 часов в сутки? Тогда предлагаю написать открытое письмо агрегаторам такси, российскому правительству, а заодно и в ООН. И потребовать… увеличить стоимость поездки. Примерно в три раза, а еще лучше – в пять.

Знаете, что произойдет после того, как ваша поездка в пятницу вечером из бара в центре Москвы до квартиры на окраине будет стоить не 1000 рублей, а, скажем, 5000? Со значительной долей вероятности желающих кататься на такси резко поубавится. Одновременно с этим конкуренция на рынке увеличится, и выживут только сильнейшие: то есть те, кто лучше всего водит, имеет самый большой опыт и обладает лучшими машинами. Звучит вроде бы круто. Но нужно понимать – за превращение такси в элитный вид транспорта (каковым он и является в большинстве стран мира) придется заплатить. И не из бюджета, а лично вам. Вы готовы? Если да, то уже сейчас у меня для вас есть решение: заказывайте не эконом-такси, а более роскошные машины. Вплоть до Maybach и Rolls-Royce. Или денег жалко?

Поэтому дорогие читатели «Автопанорамы», у меня к вам одна большая просьба – уважайте труд таксиста. Им нелегко достаются деньги. Если есть возможность, пропустите машину с «шашечками» на дороге. И уж, конечно, не подрезайте такси, не мигайте им «ближним» и не бибикайте понапрасну. Ну а после поездки поблагодарите водителя за его нелегкий труд, поставьте ему пятерку. А еще лучше оставьте чаевые.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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