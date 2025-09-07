Я иногда люблю выезжать поздно вечером, чтобы просто расслабиться. Кто-то скажет, что вождение — труд, но для меня это, кроме профдеформации, еще один способ привести мысли в порядок

Как правило, маршрут мой не распространяется намного дальше СВАО, но изредка хочется проведать центр города, тем более что столица похорошела при Сергее Семеновиче, и я как сознательный водитель хочу знать, где и насколько тщательно была перерисована разметка или установлены новые скоростные ограничения. Но есть еще один аспект, почему я считаю необходимым периодически врываться в поредевший городской трафик: мне необходимо поддерживать форму. Тренироваться.

В вечернее время больше половины окружающих автомобилей — такси. Эконом, комфорт, а чем ближе к центру, особенно в выходные, тем больше бизнес-класса. Именно они — мои тренеры. Ценные специалисты из южных и восточных регионов бывшего СССР. То, что они вытворяют на дорогах, трудно назвать вождением, это скорее импульсные перемещения в пределах (а нередко и за пределами) проезжей части. Как правило, самое веселое начинается на поворотах: каждый второй таксист, видимо, считая себя хозяином асфальта, непременно пытается влезть в поворотную полосу на последнем участке прерывистой разметки. Даже под камерами. И если его не пустить, шанс получить вызов на поединок составляет, по моим прикидкам, не менее 75%.

Считаю нужным пояснить: я их не провоцирую. Просто считаю, что влезать в ряд в последний момент — не комильфо, и посильно этому противодействую. Давно пора поставить делиниаторы на многих съездах с трасс, колец и других дорог, чтобы просто лишить «самых умных» возможности обогнать всех, по их мнению, «терпил» и встрять в поток перед самым поворотом.

Поведение представителей южных и восточных регионов на дороге — это, возможно, главная проблема на дороге просто потому, что их понятия не вписываются в наши ПДД. Мало того что многие из этих «горячих парней» ездят агрессивно, они делают это демонстративно, и в случае ДТП главный их аргумент будет представлять собой вариацию на «че те трудно что ли уступить?» и тому подобное.

Но главная опасность подобных желтых снарядов в том, что окружающие водители видят, что можно повернуть вторым рядом, и вполне справедливо задаются вопросом «а чем я хуже?» — и присоединяются к этому маневровому произволу.

О проблемах такси сейчас пишется и говорится немало. Да, их зажимают в выборе автомобилей. Их обязывают содержать машины в чистоте даже в мерзкую погоду, что тоже не совсем логично. Но засилье мигрантов за рулем такси — вот главное зло. В этом свете инициатива некоторых глав регионов, в том числе и губернатора Санкт-Петербурга Беглова, запрещающая работу иностранных граждан с патентом в сфере такси и аренды автомобилей с водителем, выглядит весьма логичным шагом. Пока трудно отследить статистику ДТП именно в тех областях, где иностранные специалисты уже не допущены к извозу, но я уверен, что она будет улучшаться на глазах, и как минимум число мелких ДТП начнет снижаться.

Что же делать нам, жителям Москвы и ее сателлитов? Возможно, тем, у кого есть полномочия, стоит рассмотреть дифференциацию штрафов за нарушение разметки для простых водителей и для водителей автомобилей такси и ввести для последних повышающий коэффициент. Убьем двух зайцев: казна получит новый приток средств, а часть извозчиков поумерит пыл. Можно попробовать обкатать понятие «агрессивное вождение», над которым наши законотворцы мучаются уже лет десять, именно на автомобилях с «шашечками». В качестве эксперимента хотя бы.

Беглов уже показал, что жестко перекрыть дыхание крупному бизнесу ради безопасности простых людей можно, запретив кикшеринг в Питере. И уже только за это ему стоит сказать спасибо. Но у Москвы нет цели, только путь; в нем не предусмотрены отказы от новых средств пополнения бюджетов вопреки здравому смыслу. Именно поэтому, скорее всего, ни в столице, ни в области на запрет работы мигрантов власти не пойдут. Что это значит? Правильно: тысячи невостребованных водителей с правами стран бывшего СССР «будут в гости к нам». То есть мне стоит и дальше поддерживать форму и ни в коем случае не отказываться от тренировок.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

