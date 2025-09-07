Автомобильный портал Motorpage
Шашечки им, ехать — нам. Как заставить такси уважать правила движения?

Я иногда люблю выезжать поздно вечером, чтобы просто расслабиться. Кто-то скажет, что вождение — труд, но для меня это, кроме профдеформации, еще один способ привести мысли в порядок

Как правило, маршрут мой не распространяется намного дальше СВАО, но изредка хочется проведать центр города, тем более что столица похорошела при Сергее Семеновиче, и я как сознательный водитель хочу знать, где и насколько тщательно была перерисована разметка или установлены новые скоростные ограничения. Но есть еще один аспект, почему я считаю необходимым периодически врываться в поредевший городской трафик: мне необходимо поддерживать форму. Тренироваться.

В вечернее время больше половины окружающих автомобилей — такси. Эконом, комфорт, а чем ближе к центру, особенно в выходные, тем больше бизнес-класса. Именно они — мои тренеры. Ценные специалисты из южных и восточных регионов бывшего СССР. То, что они вытворяют на дорогах, трудно назвать вождением, это скорее импульсные перемещения в пределах (а нередко и за пределами) проезжей части. Как правило, самое веселое начинается на поворотах: каждый второй таксист, видимо, считая себя хозяином асфальта, непременно пытается влезть в поворотную полосу на последнем участке прерывистой разметки. Даже под камерами. И если его не пустить, шанс получить вызов на поединок составляет, по моим прикидкам, не менее 75%.

Считаю нужным пояснить: я их не провоцирую. Просто считаю, что влезать в ряд в последний момент — не комильфо, и посильно этому противодействую. Давно пора поставить делиниаторы на многих съездах с трасс, колец и других дорог, чтобы просто лишить «самых умных» возможности обогнать всех, по их мнению, «терпил» и встрять в поток перед самым поворотом.

Поведение представителей южных и восточных регионов на дороге — это, возможно, главная проблема на дороге просто потому, что их понятия не вписываются в наши ПДД. Мало того что многие из этих «горячих парней» ездят агрессивно, они делают это демонстративно, и в случае ДТП главный их аргумент будет представлять собой вариацию на «че те трудно что ли уступить?» и тому подобное.

Но главная опасность подобных желтых снарядов в том, что окружающие водители видят, что можно повернуть вторым рядом, и вполне справедливо задаются вопросом «а чем я хуже?» — и присоединяются к этому маневровому произволу.

О проблемах такси сейчас пишется и говорится немало. Да, их зажимают в выборе автомобилей. Их обязывают содержать машины в чистоте даже в мерзкую погоду, что тоже не совсем логично. Но засилье мигрантов за рулем такси — вот главное зло. В этом свете инициатива некоторых глав регионов, в том числе и губернатора Санкт-Петербурга Беглова, запрещающая работу иностранных граждан с патентом в сфере такси и аренды автомобилей с водителем, выглядит весьма логичным шагом. Пока трудно отследить статистику ДТП именно в тех областях, где иностранные специалисты уже не допущены к извозу, но я уверен, что она будет улучшаться на глазах, и как минимум число мелких ДТП начнет снижаться.

Что же делать нам, жителям Москвы и ее сателлитов? Возможно, тем, у кого есть полномочия, стоит рассмотреть дифференциацию штрафов за нарушение разметки для простых водителей и для водителей автомобилей такси и ввести для последних повышающий коэффициент. Убьем двух зайцев: казна получит новый приток средств, а часть извозчиков поумерит пыл. Можно попробовать обкатать понятие «агрессивное вождение», над которым наши законотворцы мучаются уже лет десять, именно на автомобилях с «шашечками». В качестве эксперимента хотя бы.

Беглов уже показал, что жестко перекрыть дыхание крупному бизнесу ради безопасности простых людей можно, запретив кикшеринг в Питере. И уже только за это ему стоит сказать спасибо. Но у Москвы нет цели, только путь; в нем не предусмотрены отказы от новых средств пополнения бюджетов вопреки здравому смыслу. Именно поэтому, скорее всего, ни в столице, ни в области на запрет работы мигрантов власти не пойдут. Что это значит? Правильно: тысячи невостребованных водителей с правами стран бывшего СССР «будут в гости к нам». То есть мне стоит и дальше поддерживать форму и ни в коем случае не отказываться от тренировок.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

Евгений Липовицкий, автомобильный журналист
07 сентября 2025

"Шашечки им, ехать — нам. Как заставить такси уважать правила движения?"
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
05 сентября 2025

"Зажигательный эффект. Почему все чаще горят электромобили?"
Евгений Липовицкий, автомобильный журналист
31 августа 2025

"На что менять европейский внедорожник?"
Дмитрий Леонтьев, журналист
24 августа 2025

"Что общего у автомобиля с компьютерной мышью?"
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
10 сентября 2024

"Что делать с таксистами-иностранцами?"

