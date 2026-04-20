В России выросло количество женщин-таксистов

Согласно последним статистическим данным, доля женщин среди водителей такси за последние годы заметно выросла и достигла 5–8% против 1–2% в 2015 году

Эксперты связывают эту динамику с особенностями самой профессии. Гибкий график и отсутствие верхнего предела дохода делают работу в такси привлекательной для новой аудитории. При этом отмечается, что женщины нередко демонстрируют более высокий уровень сервиса, чем представители мужского пола. Они чаще получают высокие оценки от пассажиров и больше чаевых благодаря аккуратному стилю вождения и вниманию к чистоте салона.

Дополнительным стимулом для роста, как предполагается, стало внедрение камер видеонаблюдения в салонах автомобилей. Подобная практика уже применяется в ряде стран и рассматривается как фактор повышения безопасности как для водителей, так и для пассажиров.

Стоит отметить, что, например, в США доля женщин среди водителей сервисов такси достигает 27%, а в некоторых странах развиваются специализированные сервисы, ориентированные исключительно на женщин. Судя по мировой тенденции, соответствующий российский сектор перевозок идет по аналогичному пути развития.

