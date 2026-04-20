20 апр 2026

В России выросло количество женщин-таксистов

В России выросло количество женщин-таксистов
Автор фото: ru.freepik.com

Согласно последним статистическим данным, доля женщин среди водителей такси за последние годы заметно выросла и достигла 5–8% против 1–2% в 2015 году

Эксперты связывают эту динамику с особенностями самой профессии. Гибкий график и отсутствие верхнего предела дохода делают работу в такси привлекательной для новой аудитории. При этом отмечается, что женщины нередко демонстрируют более высокий уровень сервиса, чем представители мужского пола. Они чаще получают высокие оценки от пассажиров и больше чаевых благодаря аккуратному стилю вождения и вниманию к чистоте салона.

Дополнительным стимулом для роста, как предполагается, стало внедрение камер видеонаблюдения в салонах автомобилей. Подобная практика уже применяется в ряде стран и рассматривается как фактор повышения безопасности как для водителей, так и для пассажиров.

Стоит отметить, что, например, в США доля женщин среди водителей сервисов такси достигает 27%, а в некоторых странах развиваются специализированные сервисы, ориентированные исключительно на женщин. Судя по мировой тенденции, соответствующий российский сектор перевозок идет по аналогичному пути развития.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Последние новости

...

Audi ищет способ спасти 5-цилиндровый мотор с помощью гибридной системы

20 апреля 2026

Porsche запатентовал цифровые полосы для своих спорткаров

20 апреля 2026

В России обсуждают введение пошлин до 30% на легковые шины

17 апреля 2026

В России обнаружили 250 тыс. автомобилей, зарегистрированных на уже умерших владельцев

17 апреля 2026

Stellantis и Dongfeng планируют сотрудничество для производства автомобилей в Европе и Китае

17 апреля 2026
Audi E5 Sportback (2026)

Китайский суббренд Audi готовит спортивный седан

17 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
JAC T9 - jac t9 (2024) дизель, рама, полный привод
Тест драйв
16 апреля 2026

JAC T9
"Дизель, рама, полный привод"
Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека
Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

