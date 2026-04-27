Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым такси

Россия закрепилась в числе стран с наиболее доступными тарифами на поездки в сервисах такси. По итогам исследования среди государств G20, стоимость одного километра поездки в такси составила 47,9 рубля, что обеспечило ей пятое место в рейтинге

Лидером по дешевизне стала Индия, где километр поездки обходится всего в 20,2 рубля. Следом идут Индонезия с показателем 27 рублей и Китай с тарифом 27,7 рубля. Четвертую позицию занимает Южная Корея, где стоимость достигает 42,7 рубля за километр.

На фоне этих значений российский рынок выглядит конкурентоспособно, особенно в сравнении с рядом других стран. Так, в Турции километр стоит 61,5 рубля, в Бразилии — 67,5 рубля, а в ЮАР — 68,2 рубля. В Аргентине показатель превышает 75 рублей.

Еще более заметен разрыв с крупнейшими рынками, где цены уже перешагнули отметку 100 рублей за километр. В США поездка стоит 139,4 рубля, во Франции — 167,1 рубля, а в Канаде — 114,7 рубля.

Самые высокие тарифы зафиксированы в Японии, где километр обходится в 236,1 рублей. В число самых дорогих рынков также входят Германия с 219,6 рублей, Саудовская Аравия с 200,1 рублей, Мексика с 194,1 рублей и Великобритания с 176,1 рублей.