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Что делать с таксистами-иностранцами?

…В горах Киргизии наступила темнота. Я еду по горной дороге, а справа и слева от меня мелькают ручные фонарики.  Местные пешеходы и велосипедисты так обозначают себя, чтобы выжить в темноте на обочине

Движение машин в Бишкеке или Оше чем-то напоминает очередь в аэропорту на рейс в Киргизию. Вернее, привычной для нас очереди там нет. У стоек регистрации стоит толпа, в которой кто быстрее, тот и получил лучшие места. Наша группа проходит относительно без проблем потому, что у нас есть специальный провожатый, который протискивается к стойке регистрации и быстро решает все вопросы. Отношение к ПДД в Киргизии тоже кардинально отличается от российского, поскольку контроля на большинстве дорог или вовсе нет, или его недостаточно.

Я вспомнил об этом потому, что, по данным Дептранса за 2022 год, 75% таксистов-иностранцев в Москве — граждане Киргизии. Далее с огромным отставанием идут представители Таджикистана и Узбекистана. Про эти страны могу сказать, что там движение похоже на киргизское, на порядки менее интенсивное, чем в России, да и взаимоотношения водителей с полицией строятся на других принципах. Поэто­му вновь прибывшие к нам иностранцы-таксисты, с одной стороны, с трудом вливаются в городские транспортные потоки, с другой — готовы в любой момент развернуться через двойную сплошную или сделать чего похуже. Думаю, каждый водитель хоть раз становился свидетелем маневров такси, которые россиянам в крупных городах кажутся дикими.

По оценке того же Дептранса, в 2022 году в Москве работало около 60 тыс. таксистов-иностранцев, которые составляли 27% от общего числа столичных водителей такси. С тех пор ситуация вряд ли кардинально изменилась. Более того, по некоторым данным, число иностранцев в такси продолжало расти. А исследования общественников говорят о том, что уже больше половины таксистов в столице — граждане соседних государств. Исследователи поступали просто — вызывали такси и смотрели, кто приедет на место.

Вот еще один пример: Москва, центр, еду в такси и замечаю, как водитель в буквальном смысле клюет носом, засыпая за рулем. Реакции у него замедленные, в центральном подстаканнике стоит огромный стакан кофе с заправки, но он уже не помогает. Чего у граждан ближнего зарубежья не отнимешь, так это желания работать днем и ночью. Финансовые запросы у них значительно ниже, поэтому на протяжении многих лет, по мере закручивания гаек агрегаторами, они постепенно вытесняли с рынка таксистов-россиян.

Ситуация в других крупных городах России ничем не отличается от столичной. Недаром в целом ряде регионов, отчаявшись решить проблему другими способами, ввели полный запрет на работу иностранцев в такси. В настоящее время запрет на работу мигрантов в такси действует в Курской, Новосибирской, Самарской, Тульской, Магаданской, Челябинской, Калужской и Тюменской областях, а также в Якутии и Крыму. Подобные решения вызывают проблемы и вакуум. На освободившиеся места в такси местные жители идти не хотят, слишком низкие зарплаты. Скрепя сердце, агрегаторы повышают выплаты водителям, и работа становится интересной с финансовой точки зрения. Тогда работники из разных областей устремляются в такси, оголяя другие сферы экономики. И цены на поездки растут. Но нужно понимать, что главная причина заключается в том, что на существующее положение дел очень долго не обращали внимания. А проблемы копились и копились. И теперь решать их получится долго и больно. Можно подождать еще, но тогда будет еще больнее.

Кроме того, нужно и в зеркало посмотреть. К росту числа иностранцев среди водителей такси привело желание пассажиров доехать побыстрее и подешевле. В девяностых годах это выливалось в то, что большинство пассажиров предпочитали бомбил на «Жигулях», которые могли развалиться прямо посреди дороги. Тогда хватило воли изменить ситуацию к лучшему. Должно хватить и теперь. Не хочется лишать куска хлеба не слишком обеспеченных жителей соседних государств. Возникает искушение научить их, подогнать под растущие российские требования. Только сами ответьте на вопрос — можно ли насильно изменить менталитет человека? А потому пусть лучше работают в сферах российской экономики, не связанных с нашим здоровьем.

Конечно, при введении тотального запрета на работу трудовых мигрантов в такси дешевле не получится, цены будут расти. Но, может, безопасность того стоит?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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