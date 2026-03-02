Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2026

В Госдуме предлагают ограничить рост тарифов и усилить роль ФАС

В России могут ужесточить регулирование тарифов на такси. С инициативой расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

По его словам, агрегаторы регулярно повышают стоимость поездок при неблагоприятных погодных условиях, в часы пик и в праздничные дни. В отдельных случаях тарифы вырастают в полтора-два раза или более. Формально это объясняется механизмами динамического ценообразования, однако, как считает депутат, у такого подхода должны быть четкие границы.

Ранее партия предлагала законодательно ограничить рост цен при повышенном спросе максимумом в 20%. То есть корректировка тарифа допустима, но не должна выходить за установленный предел. Дополнительно предлагается наделить антимонопольную службу правом оперативно возвращать стоимость поездок к прежнему уровню при резких скачках, а уже затем разбираться в причинах изменения цен.

По мнению Миронова, подобные меры необходимы для сдерживания чрезмерной коммерциализации рынка перевозок. Такси, подчеркивает он, не должно превращаться в услугу премиального сегмента, недоступную для большинства граждан.
 

Комментарии к новости

