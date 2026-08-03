Минтранс обновил правила для такси. Что изменится для пассажиров с 1 сентября?

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила перевозки багажа и животных. Изменения, утвержденные Минтрансом, затронут как пассажиров, так и перевозчиков

Одним из главных нововведений станет право таксопарков самостоятельно определять требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При этом перевозимые вещи не должны загрязнять салон автомобиля, повреждать имущество или ограничивать обзор водителю.

Также пассажиры смогут по согласованию с водителем размещать в салоне крупногабаритный багаж, который не помещается в багажник. Такое решение допускается только при условии, что груз не мешает управлению автомобилем и не создает угрозы безопасности. Перевозка кресел-колясок для пассажиров с инвалидностью останется бесплатной.

Документ также уточняет правила перевозки домашних животных. В такси разрешат перевозить собак в намордниках, на поводках и с использованием подстилок. Мелкие домашние животные и птицы должны находиться в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Контейнер обязан иметь водонепроницаемое дно с абсорбирующим материалом, а его размеры не должны превышать 120 см по длине, ширине и высоте, если перевозчик не установит более мягкие требования. Клетки для птиц необходимо накрывать светонепроницаемой тканью.

Кроме того, обновленные правила закрепляют перечень предметов, запрещенных к перевозке в качестве багажа и ручной клади. Под запрет попадают легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, радиоактивные и другие опасные вещества, а также предметы, способные загрязнить транспорт или одежду пассажиров. Перевозка оружия допускается только в случаях и порядке, предусмотренных российским законодательством.