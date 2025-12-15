Яндекс готовит собственный электромобиль для такси

Компания Яндекс ведет разработку собственного электромобиля для такси, который должен выйти на рынок под брендом UMO. Проект ориентирован прежде всего на корпоративных клиентов и партнерские таксопарки, а старт производства может состояться уже в 2026 году

Автомобиль получит название UMO 5 и будет создан на базе китайского GAC Aion Y Plus. Сообщается, что стоимость модели составит примерно 2,4 млн рублей с учетом действующих субсидий. В свою очередь, таксопаркам предлагается «подписка» на автомобиль с ежемесячным платежом от 69 тысяч рублей.

Модель оснащена 204-сильным электромотором и батареей емкостью 63 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 430 км. Также заявляется, что быстрая зарядка с 20% до 80% займет около 30 минут.

Эксперты считают, что успех проекта зависит от развития зарядной инфраструктуры и цен на электроэнергию. Рынок электромобилей в России пока невелик, а установка быстрых зарядных станций идет медленно. Конкуренцию проекту Яндекса может составить электромобиль «Атом», производство которого планируют наладить на заводе «Москвич» при поддержке государства.

