15 дек 2025

Яндекс готовит собственный электромобиль для такси

Компания Яндекс ведет разработку собственного электромобиля для такси, который должен выйти на рынок под брендом UMO. Проект ориентирован прежде всего на корпоративных клиентов и партнерские таксопарки, а старт производства может состояться уже в 2026 году

Автомобиль получит название UMO 5 и будет создан на базе китайского GAC Aion Y Plus. Сообщается, что стоимость модели составит примерно 2,4 млн рублей с учетом действующих субсидий. В свою очередь, таксопаркам предлагается «подписка» на автомобиль с ежемесячным платежом от 69 тысяч рублей.

Модель оснащена 204-сильным электромотором и батареей емкостью 63 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 430 км. Также заявляется, что быстрая зарядка с 20% до 80% займет около 30 минут.

Эксперты считают, что успех проекта зависит от развития зарядной инфраструктуры и цен на электроэнергию. Рынок электромобилей в России пока невелик, а установка быстрых зарядных станций идет медленно. Конкуренцию проекту Яндекса может составить электромобиль «Атом», производство которого планируют наладить на заводе «Москвич» при поддержке государства.
 

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

