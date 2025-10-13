Самозанятых водителей хотят временно освободить от требований закона о локализации такси

Минтранс России предложил отложить действие закона о локализации такси для самозанятых водителей и индивидуальных предпринимателей. Рассматриваются сроки до 2028 года, а при необходимости и до 2033-го

Напомним, что с 1 марта 2026 года вступает в силу закон, согласно которому такси смогут использовать только автомобили, произведенные в России и соответствующие установленному уровню локализации. По предварительной версии Минпромторга, в перечень включат 22 модели шести марок, однако список обещают расширить, чтобы у перевозчиков было больше вариантов выбора.

В Минтрансе признают, что для самозанятых и небольших таксопарков обновление автопарка может оказаться непосильным. Многие из них работают на личных автомобилях, не соответствующих новым требованиям. Чтобы избежать ухода водителей в тень, ведомство готово перенести сроки вступления закона для этой категории.

Действующие разрешения сохранят силу до окончания срока эксплуатации автомобиля, но их аннулируют при перепродаже, смене владельца или нарушении закона о такси. В некоторых регионах, включая Калининградскую область, Сибирь, Дальний Восток, а также новые субъекты России, вступление закона также планируют отложить.

