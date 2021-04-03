С ним чего только не делали: отбирали у МВД и передавали страховщикам, вводили десятки обязательных параметров и предлагали жестко контролировать, приостанавливали… Но большинство автомобилистов как «покупали техосмотр», так и продолжают. Кажется, у властей осталось только одно средство…

Свой первый техосмотр я прекрасно помню. На стоянке ВДОАМ дядечка с красной повязкой на рукаве торжественно провел молодого лейтенанта от машины к машине, потом собрал документы, а вскоре принес из вагончика вожделенные талоны. На моей «восьмерке» при этом не работал штатный включатель фонарей заднего хода, так что провода я замыкал вручную.

Мой нынешний Sandero проходит осмотр абсолютно честно. Все, что должно работать, светит, тормозит, бибикает и не подтекает. Еще бы, ведь я взял за правило проводить накануне плановое ТО, причем на хорошей сервисной станции, которая неполадок не оставляет. Только вот вопрос: почему я не могу там же получить диагностическую карту, а должен ехать за ней на отдельный пункт техосмотра, причем за свои же кровные 800 рублей?

Кстати, насчет «не подтекает». Что-то не припомню, чтобы контролер проверял шланги на предмет повреждений, шины на предмет порезов и усилитель руля на предмет течи. Хотя все эти пункты занесены в диагностическую карту! При этом никакой осмотр не гарантирует, что прямо в воротах технического пункта вы не поймаете шиной гвоздь или не перегорит одна из ламп. То есть пройденный сегодня техосмотр и полученная (пусть даже честно) диагностическая карта вовсе не означают, что хотя бы до завтра ваш автомобиль будет исправен. А ведь эту карту нам дают, простите, продают, на годы.

Самое время развеять одно опаснейшее заблуждение. Даже от коллег мне приходилось слышать, что пункт техосмотра, выдавший диагностическую карту, и страховая компания, продавшая на ее основании ОСАГО, гарантируют и – внимание! – отвечают за техническое состояние вашего автомобиля. Ни в коем случае!

За машину отвечает водитель, и об этом прямо говорят Правила дорожного движения, п. 2.3.1: «Водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства». Но ни страховщик, ни пункт ТО никакой ответственности, случись авария из-за тормозов, руля, колес, не несут.

Вся схема диагностики и контроля работает только в одну сторону. Если что-то нехорошее произошло, а у машины нет техосмотра, виноват водитель. Если есть, но буквально на выезде с пункта ТО отказали тормоза и случилось ДТП – виноват… все равно водитель! И страховая компания ущерб будет взыскивать с него.

Ну и зачем мне такой техосмотр? Который практически невозможно пройти в полном объеме. За который надо платить даже после дилерского сервиса. И который ни от чего не предохранит.Таким он был всегда, и к нему многие многие водители относились как к еще одному сбору. И не проходили, а покупали – раньше талоны, а теперь диагностические карты. Более коррупционной сферы я просто не знаю! По разным данным и опросам, до ¾ диагностических карт просто куплено – без реального осмотра. Разделим их общее число пополам, чтобы убрать новые машины, возможные погрешности и прочее, и все равно получается около 20 млн левых карт. Каждая, положим, по 1000 рублей.

Понятно, что такие деньжищи упускать не хочется, и вот государство придумывает, что процесс техосмотра надо снимать на видео. Ну хотя бы на фото, следует уточнение после воплей со стороны пунктов контроля. Ввести электронные диагностические карты. И максимально ужесточить ответственность за их выдачу без осмотра.

В ожидании перемен и новых правил, изначально намеченных на март, в конце зимы на пунктах ТО появились очереди, карты в Интернете подорожали, голоса с критикой идеи «селфи» (совершенно справедливой) стали громче, а Минтранс вроде бы начал готовить новый приказ…

Вся эта возня вокруг нехорошо пахнущей сферы изрядно утомила, и за несколько дней до вступления новых правил премьер-министр решил их отложить. Теперь – до октября. Оформлено это как продление действия нынешних диагностических карт минимум на полгода, подано с обычной путаницей, прикрыто благовидным предлогом социального дистанцирования и желанием все правильно подготовить. «Сделать по-человечески».

Напомню, в прошлом году мы тоже несколько месяцев жили без ТО – в условиях карантина можно было покупать ОСАГО без действующей диагностической карты. Привело ли это к какой-то катастрофе на дорогах? По-моему, нет.

И теперь не приведет. Аргумент, что на улицы выкатятся совсем уж негодные рыдваны, не принимаю. Они и сейчас выезжают. И что смешно, у дымящего универсала, у автобуса с горящей лампой «проверь тормоза», у одноглазого «Москвича» диагностическая карта с нужными пометками наверняка есть…

Не техосмотр раз в год, два или четыре, а контроль на дороге нужен. За светом, за шинами, за ремнями, за дымом. Жесткий, с чувствительными штрафами. Плюс наша сознательность, чтобы и мысли такой не возникало: здесь недалеко, доеду без поворотника. Не доедешь!

А техосмотр надо отменить, забыть как долгий и страшный сон. По сути, решение правительства ровно это и означает. Второй полугодовой паузы, когда никто не везет по 800 рублей за ненужные бумажки, пункты технического контроля не перенесут. Они ведь не чинят, а только контролируют (хотел написать «паразитируют»), то есть полезным трудом не зарабатывают. Теряем отрасль? Да. Жалко ее? Почему-то нет.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора