Технический осмотр большинством автомобилистов рассматривается как дополнительный налог, ведь его прохождение в России давно превратилось в коммерческую операцию купли-продажи – некогда талончика, а теперь диагностической карты. Нужна ли нам подобная проверка?

Реформа техосмотра обсуждается уже не один десяток лет. Изначально проверку технического состояния автомобилей курировало МВД, затем систему передали под крыло страховых компаний. Однако в реальной жизни практически ничего не меняется: по оценкам некоторых СМИ, не менее половины российских автовладельцев попросту покупают диагностическую карту, даже не выходя из дома. То есть никакого осмотра в на самом деле не проводится. Так может, есть смысл вовсе отменить техосмотр?

Проводить – не проводить?

Представители МВД, многие чиновники и депутаты говорят о невозможности отмены обязательного техосмотра. Отчасти они правы. Дело в том, что Венская конвенция (которую обязана выполнять и Россия) действительно содержит требование об обязательном проведении технического осмотра транспортных средств. Но – только перевозящих пассажиров или грузы. То есть машины рядовых граждан возможно допускать к дорожному движению и без такой процедуры.

Видимо, как раз поэтому техосмотр уже отменен во многих странах. Например, в США, Австралии, еще целом ряде государств давно поняли, что он не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения: автовладелец сам должен следить за состоянием своего автомобиля или мотоцикла.

Тем не менее вместо отмены техосмотра в нашем МВД решили сделать ровно противоположное – пойти на серьезное ужесточение этой бессмысленной процедуры. Так, изначально планировалось, что с июня 2020 года операторы технического осмотра в обязательном порядке должны будут дважды фотографировать автомобиль. Первый раз перед техосмотром, второй – после его проведения. Временной интервал – не менее 15 минут. По мнению законодателей, такое требование лишит автомобилистов возможности покупать, а операторов продавать диагностические карты. Кроме этого, силовики предлагали сделать доступ к системе техосмотра (куда вносятся все данные об автомобилях с действующими диагностическими картами) только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, а данные передавать через криптографическую защищенную сеть.

Понятно, что более жесткие требования повлекут за собой и увеличение затрат на проведение осмотра для операторов и, как следствие, изменение ценника стоимости техосмотра для автовладельцев. Однако в правительстве решили, что в нынешних реалиях дополнительная финансовая нагрузка на население чревата и реформу решили отложить на год – до лучших времен.

Временные или постоянные?

Вместе с тем, нововведения в процедуре техосмотра все же появились (в Госдуме приняли поправки от Минэкономики) – они начнут действовать с 1 марта 2021 года. Но эти новшества – своего рода компромисс, направленный на соблюдение баланса между интересами автовладельцев и производителей машин.

Если сейчас новые автомобили для техосмотра нужно предоставлять через три года, в возрасте от 3 до 7 лет – раз в два года, а старше 7 лет – каждый год, то новые правила дают небольшое послабление. Так, новые транспортные средства первые четыре года после выпуска в тех­осмотре нуждаться не будут. При возрасте автомобиля от 4 до 10 лет ТО потребуется проходить раз в два года, и только после 10 лет – ежегодно. Но, судя по всему, одновременно с этим начнут действовать и более жесткие правила самой процедуры, о которых мы говорили выше.

Чем это обернется для автовладельцев, очевидно – повышением стоимости прохождения ТО в несколько раз! Однако, видимо, чиновников как раз и интересует прежде всего вопрос денежный – а как иначе объяснить тот факт, что процедура проверки автомобиля обрастает все более затратными механизмами? К таким же выводам подталкивают и цифры: оборот рынка, так или иначе связанного с техническим осмотром, уже сейчас оценивается более чем в 30 млрд рублей в год, а после вступ­ления в силу всех предлагаемых поправок эта сумма вырастет как минимум в два раза. Притом что рост реальной безопасности, как мы уже заметили, весьма сомнителен.