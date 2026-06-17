Депутаты предложили запустить эксперимент по проведению дистанционного технического осмотра автомобилей. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину

Согласно предложению, техосмотр смогут проводить аккредитованные операторы при участии технического эксперта. Для проверки предполагается использовать видеосъемку либо онлайн-связь. По итогам процедуры будет оформляться цифровой лист осмотра, а диагностическая карта получит усиленную квалифицированную электронную подпись.

Предполагается, что специалист сможет удаленно контролировать прохождение установленного маршрута проверки. В перечень обязательных пунктов войдут сверка идентификационных признаков автомобиля, государственного регистрационного знака и VIN-номера, а также оценка состояния шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов, предусмотренных действующими требованиями.

На начальном этапе новый формат предлагается распространить только на транспортные средства с пониженным уровнем риска. Для автобусов, автомобилей для перевозки детей, такси, транспорта для перевозки опасных грузов и других категорий, связанных с повышенной ответственностью, депутаты предлагают сохранить традиционный очный техосмотр либо определить дополнительные условия после завершения пилотного проекта.

По мнению авторов инициативы, дистанционный формат позволит сделать процедуру техосмотра более доступной для автовладельцев и малого бизнеса, сократит временные затраты и снизит нагрузку на стационарные пункты контроля. При этом подчеркивается, что все изменения должны сохранить действующий уровень безопасности дорожного движения.