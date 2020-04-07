Кто о чем, а мы в России - снова о техническом осмотре

На днях Государственная дума в экстренном порядке, сразу в трех чтениях приняла поправки в закон о правилах проведения техосмотра транспортных средств. В силу они вступят с 1-го марта следующего года. В том числе и требование об обязательной фотофиксации транспортных средств при заезде на ТО и при выезде после его окончания.

Точная формулировка того, что имеется в виду, такова: “Фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование (с указанием координат местонахождения транспортного средства), в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, дата и время начала и окончания проведения технического диагностирования”.

Вообще-то, фотографирование автомобилей “до и после” должно было стартовать еще в июне нынешнего года, но теперь отложено. Решено дать больше времени операторам техосмотра, чтобы переоборудовать пункты ТО, закупить и установить необходимую аппаратуру и обучить технических специалистов.

Если на время оставить в стороне фотофиксацию, то, по сути, после вступления в силу новых правил, от технического осмотра будут освобождены легковые автомобили младше четырех лет (до этого - трех), раз в 2 года необходимо будет проходить ТО автомобилям от 4 до 10 лет (ранее, соответственно, от 3 до 7), и ежегодно для машин старше 10 лет (по старым правилам - старше 7 лет). Свои нюансы есть для транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, такси, грузовиков и т.д. Но сейчас речь не про них.

До этого момента технический осмотр в России и все, что с ним связано, было регламентировано, в основном, Федеральным законом №170 от 1 июля аж 2011 года.

С одной стороны, с момента его принятия прошло уже почти 10 лет. Жизнь не стоит на месте, кругом Интернет, большие данные, цифровизация и прочие блага прогресса. Наверное, пришло время обновить, так сказать, законодательную базу.

С другой стороны, если подумать, то в чем смысл очередных изменений, да еще и таких небанальных, как применение фотофиксации? К чему это все?

Таким как я, непонятливым, популярно объясняют, что, мол, главная задача разработанных нововведений препятствовать, а то и исключить вовсе “заочное” прохождение ТО при помощи “серых” схем. Мол, эти меры должны уничтожить рынок “серых” диагностических карт, которые до сих пор продают через Интернет. Мол, наличие координат в фотоматериале фиксации ТС на техосмотре позволит сравнить их с координатами пункта ТО и подтвердить, был ли фотоснимок сделан на территории пункта ТО или нет.

На бумаге все выглядит очень хорошо. Данные фотофиксации будут передаваться в электронном виде в Единую автоматизированную систему технического осмотра. Такую информацию смогут туда заносить только операторы технического осмотра, которые пройдут до этого аккредитацию и будут включены в соответствующий специальный реестр. В нем же будут зафиксированы значения пропускной способности каждого пункта технического осмотра... А вы уже было подумали, что можно будет просто фотографировать огромное количество автомобилей на каждом пункте технического осмотра и таким образом мухлевать? Ан нет, как бы не так.

Согласно новым правилам, количество проведенных в пункте технического осмотра технических осмотров (извините, такова повторяющаяся “буква” закона) не может превышать то самое значение пропускной способности, о котором упоминалось выше, более чем на 5%.

Не правда ли, чувствуется в последней фразе точный расчет? А как же иначе. Ведь, если кто не в курсе, за технический осмотр у нас сейчас главный ответственный - Центральный банк РФ. Не спешите удивляться. Дело в том, что именно он осуществляет надзор за деятельностью профессионального объединения страховщиков, которое, в свою очередь, отвечает за ведение и контроль того самого реестра операторов технического осмотра.

Так как же будет не на бумаге, а в жизни? Очень надеюсь, что ужесточение контроля поможет сократить количество всяких “серых” схем и такого же цвета диагностических карт. Однако опыт говорит о том, что наши предприимчивые сограждане придумают не один способ, как обойти с пользой для себя новые требования. Поживем-увидим.

Более важным для меня кажется совсем другое. А именно, вопрос приоритетов.

Объясню, что имею в виду. Процедура регулярной технической диагностики или осмотра призвана повысить безопасность дорожного движения и способствовать контролю за соответствием автомобилей требованиям по экологии и выбросам. По экологии у меня достоверных данных нет, а вот по количеству ДТП официальной информации сколько угодно. Так ГИБДД, от которой контроль за техническим состоянием автомобилей за последние годы плавно перешел к страховщикам, сообщает, что за 2019 год общее количество ДТП в России с пострадавшими и погибшими составило 147 738.

Основной причиной ДТП - в подавляющем количестве случаев - является нарушение водителями ПДД. Вторая причина - нарушение требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов, третья - нарушение правил дорожного движения пешеходами. И лишь на “почетном” четвертом месте - эксплуатация технически неисправного транспортного средства - чуть более 4% от всех ДТП. Вот что я имею в виду, говоря о приоритетах.

Хотелось бы, чтобы меня поняли правильно. Я не за то, что надо закрывать глаза на “серые” схемы продажи диагностических карт или другие махинации, связанные с прохождением ТО. Речь о том, что там же, в Интернете, еще большее количество “серых” схем продаж водительских прав. А это, согласно статистике ДТП, намного более опасно. По-моему, нужно начинать с главного.

Что же касается порядка и сроков прохождения технического осмотра, то я бы не торопился с изменениями. Насколько мне известно, в большинстве других автомобильных регионов мира не только отсутствует фотофиксация, но и применяются аналогичные нашим старым, если не более гуманные сроки для технического осмотра транспортных средств.

В Европейском союзе первый ТО через 36 месяцев для нового автомобиля, второй - не позже чем через 24 месяца после первого, а последующие - не позже чем через 14 месяцев после предыдущего.

Что в остальном мире? Он за Россией явно не поспевает. В США, например, в штате Вирджиния, как и более чем в десятке других, ежегодный ТО обязателен. Интересно, что некоторые местные законодатели пытались пару лет назад отменить такой частый ТО, так как он был некомфортен для многих граждан. Но другие их коллеги были категорически против.

Впрочем, как всегда, у американцев все разнится от штата к штату.

В округе Колумбия - также как планируется сделать теперь и в России - первый ТО для нового автомобиля через 4 года. У них, как когда-то у нас, по старинке на лобовое стекло надо вывешивать специальный талон (стикер) о том, что ТО пройден. При регистрации нового авто такой стикер выдает дилер. Затем технические осмотры каждые 2 года.

Кстати, на сегодняшний день уже больше 30 штатов отменили такие талоны-наклейки. Подделывали ли их в США? А как же. Впрочем, не так чтобы очень масштабно. Например, с 2013-го по 2017 год во всем штате Луизиана было выявлено лишь 200 фальшивых стикеров. Явно не тянет на то, чтобы вводить фотофиксацию...

В Канаде, также как в штатах, есть различия в зависимости от провинции.

Всего в одной из них требуется приезжать на ежегодный техосмотр, в некоторых других - раз в 2 года, в трех - ТО нужно проходить только если автомобиль меняет собственника.

В провинциях Альберта и Квебек, ТО обязателен в одном случае - если авто ввезли туда из другой провинции.

Что же касается самого содержания технического осмотра, то тут мы дадим фору многим. У нас автомобили проверяются более чем по 20 параметрам. Для сравнения в Нью-Джерси проверка состоит из 4-х пунктов:

Состояние шин (они не должны быть спущены)

Состояние системы тормозов (они должны работать адекватно; сотрудник техстанции, где вы проходите ТО, должен без проблем затормозить при перемещении вашего автомобиля в ремзону)

Показатели выбросов и работа каталитического нейтрализатора

Лампочка “Check engine” (не должна гореть)

Кстати, может показаться странным и нелогичным то, что в США многие автомобилисты выступают против увеличения интервалов прохождения ТО. Их аргументация состоит в том, что это приведет к сокращению доходов местного бизнеса, рабочих мест и налогов государству. По-моему, какая-то сугубо американская тема - думать о малом бизнесе и о рабочих местах… Судя по тому, что наши законодатели, принимая новые правила ТО, как раз, сокращают для автомобилистов количество визитов на пункты техосмотра, у нас подобных забот нет. Видимо.

После объявления о введении через год новых правил прохождения технического осмотра и оформления диагностических карт, жизнь снова пошла своим чередом. Законопослушные автомобилисты приготовились выполнять новые требования, технические центры прикинули сколько денег надо будет потратить на закупку оборудования и прочие накладные расходы, любители “серых” схем крепко задумались о своем будущем. И только представители правоохранительных органов почувствовали облегчение. Одной проблемой у них станет меньше. Ведь фотофиксация надежно исключит саму возможность всяческих злоупотреблений с диагностическими картами и прохождением техосмотра. Пока, правда, в теории.