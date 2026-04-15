Федеральная антимонопольная служба готовит реформу техосмотра

Федеральная антимонопольная служба начала подготовку изменений в методику расчета тарифов на техосмотр автомобилей

Действующая система, введенная в 2022 году, предполагает, что для пересмотра тарифов регионы должны собрать предложения не менее чем от 50% операторов техосмотра. Однако на практике бизнес редко предоставляет необходимую информацию, из-за чего расчеты часто сводятся к простой индексации по инфляции.

Ведомство предлагает снизить установленный порог, чтобы стимулировать участников рынка активнее участвовать в формировании тарифов. Конкретные параметры пока не раскрываются, поскольку проект приказа еще не опубликован.

Еще одним важным изменением станет учет госпошлины в размере 500 рублей, введенной с 1 января 2025 года. Этот сбор оплачивается дополнительно к базовому тарифу за оформление диагностической карты в системе ЕАИСТО МВД. Механизм его включения в расчеты пока также не уточняется.

В контексте действующей методики с января 2026 года тарифы на техосмотр легковых автомобилей уже выросли в среднем на 9,7%. Самые высокие расценки зафиксированы на Чукотке, где стоимость достигает 5,4 тыс. руб., а также в Санкт-Петербурге с уровнем около 2 тыс. руб.