3 фев 2026

Техосмотр перейдет под жесткий контроль МВД

Автор фото: ru.freepik.com

МВД разработало и согласовало проект постановления правительства, который с сентября 2026 года ужесточит контроль за проведением ТО и одновременно упростит ряд процедур для автовладельцев и добросовестных операторов

Ключевая цель реформы заключается в борьбе с массовыми злоупотреблениями на рынке техосмотра. По оценкам ведомств, значительная часть диагностических карт оформляется фиктивно на автомобили, которые фактически не проходили проверку. Новые правила позволят полиции самостоятельно и без ожидания решений страховщиков временно отключать нарушителей от системы ЕАИСТО, фактически останавливая продажу поддельных документов. Предлагаемые меры, по замыслу авторов, должны восстановить добросовестную конкуренцию среди операторов и защитить права владельцев автомобилей, проходящих техосмотр законным путем.

Одновременно с ужесточением контроля из правил исключается обязанность фиксировать пробег автомобиля при оформлении диагностической карты. В МВД считают, что показания одометра не отражают техническое состояние машины и не влияют на результаты осмотра. Эти данные больше не будут передаваться в государственную систему.

Кроме этого, согласно новым правилам, в случае утраты СТС или ПТС водитель сможет предъявить оператору выписку из электронного реестра транспортных средств, заказанную через портал «Госуслуги». В документе отдельное внимание уделено и такси. Операторы ТО получат возможность проверять статус машины в системе ФГИС «Таксист», что должно устранить сложности с идентификацией транспорта, используемого для перевозки пассажиров.
 

