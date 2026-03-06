Техосмотр под усиленным контролем МВД

Министерство внутренних дел России подготовило обновленную версию постановления правительства, которое должно ужесточить контроль за проведением технического осмотра автомобилей. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года

Основная цель изменений связана с борьбой с фиктивными диагностическими картами. По данным ведомства, часть операторов оформляет документы на автомобили, которые фактически не проходили проверку. Сейчас при двух подобных нарушениях в течение года полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, после чего оператор может лишиться аккредитации и доступа к базе данных техосмотра.

Новая редакция правил предусматривает более оперативный механизм реагирования. МВД получит право самостоятельно приостанавливать доступ компаний к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, где формируются диагностические карты. Это позволит быстрее блокировать недобросовестные организации.

При этом компании смогут оспорить отключение от системы. Жалобу необходимо подать в течение 20 дней через официальный сайт МВД от имени юридического лица. Срок рассмотрения обращения составит до 15 рабочих дней. По итогам проверки подразделения ГАИ смогут либо оставить решение без изменений, либо восстановить доступ оператора к системе, если отключение признают необоснованным.

По действующим правилам владельцы легковых автомобилей проходят техосмотр при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В России ежегодно оформляется более 9 млн диагностических карт, при этом около 64% приходится на легковые автомобили.