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Пассажиры молятся, прохожие крестятся

Русский мужик уверен, что женщина на дороге — Бог: пассажиры молятся, прохожие крестятся

— Да ты только посмотри, что они творят на дорогах, — кипятился сосед. — Едут на красный свет, разворачиваются через две сплошные, красятся за рулем и на ходу болтают по мобильнику! Бабы за рулем склонны к непредсказуемым и нелогичным действиям. Водители, пытаясь избежать столкновения из-за глупого женского маневра, попадают в аварию, а ничего не заметившая автомобилистка спокойно уезжает по своим делам. Попробуй сделать замечание — они наглухо закрываются внутри салона автомобиля и вызывают дружка на «разборки».

Когда я рассказал об этом Наталье, водителю московского такси с двадцатилетним стажем, она долго смеялась и вспомнила такой анекдот: «Дорожная полиция останавливает автомобиль, за рулем женщина, и он спрашивает:
— Почему вы проехали на красный свет?
— У меня красная помада, красные туфли, красное платье, красная машина. Ну как я могу во всем этом ехать на зеленый?!»
— Но если серьезно, — сказала Наталья, — про нас ходит много легенд и выдумок, из которых у мужчин вырастают стереотипы. А ведь женщины априори водят спокойнее, особенно те, у кого есть дети. А мужик, хоть трое детей у него, будет гонять до потери пульса.
— Женщины красятся за рулем? Поверьте, они садятся за руль уже накрашенные. Это ведь целое искусство! К своему внешнему виду дамы требовательны, а потому не любят наносить макияж, где попало, — возмущалась Наталья.
Считается, что женщины водят машину на каблуках.
— Что есть, то есть, — согласилась моя собеседница. Однако, по ее словам, со временем любая блондинка понимает, что это неудобно и может привести к ДТП. Поэтому многие женщины сами приходят к выводу, что нужно иметь комфортную обувь для вождения машины.
— Скажите, разве мужчины, находясь за рулем, не болтают бесконечно по телефону, создавая тем самым опасную ситуацию на дороге? — вопрошала Наталья.

По ее мнению, мужчины-водители должны замечать знак с «туфелькой» на заднем стекле. Женщина в таком случае не пугает, а предупреждает. Скорее всего, за рулем она недавно и ненавязчиво просит прощения у других участников дорожного движения за свою неловкость.

Между тем официальные данные за 2023 год свидетельствуют о том, что в России женщины водят лучше мужчин. Специалисты ГИБДД выяснили, что представительницы прекрасного пола в шесть раз реже попадают в дорожные аварии, чем мужчины. Если же говорить не просто о ДТП, а об автокатастрофах с человеческими жертвами, то на долю женщин в России их пришлось в 11 раз меньше, чем на мужчин. К слову, подобная тенденция сохраняется уже в течение нескольких последних лет.

А вот статистика ГИБДД за 2022 год: число ДТП по вине женщин — 11,9 тыс., по вине мужчин — 66,5 тыс.

В автоавариях погибло по вине женщин 0,7 тыс. человек, по вине мужчин — 7,8 тыс.

Пострадало по вине женщин 15,8 тыс. россиян, по вине мужчин — 87,3 тыс.

— Надо иметь в виду, что женщин за рулем в нашей стране в разы меньше, — заявили в Национальном автомобильном союзе. — В ряде регионов России женщины-водители вообще большая редкость. Если бы мы брали число аварий на 1000 мужчин и 1000 женщин, то не увидели бы такой огромной разницы. Однако все равно женщины попадают в аварии реже, это отмечают все ведущие страховые компании по всему миру.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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