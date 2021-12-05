Спор, с какой стороны в машине должен находиться руль, в России будет вечным: во Владивостоке есть только одно мнение – «хороший руль левым не назовут», в то время как подавляющее большинство жителей европейской части уверены, что он может быть лишь таковым. У каждого есть свои аргументы
Например, адепты левостороннего расположения баранки утверждают, что наши дороги созданы для машин только с таким рулем: поскольку ездим по правой стороне дороги, то так водителю и безопаснее, и удобнее. Но что именно удобнее?
Вы не задумывались над этим вопросом? Пожалуй, действительно удобнее и безопаснее лишь обгонять другие автомобили. А вот выполнять такой опасный маневр, как поворот налево, куда проще, если руль находится с правой стороны, ведь обзор в этом случае заметно лучше. В принципе, полезен «неправильный» руль и тогда, когда поворачиваешь направо, шансов, что собьешь пешехода, явно меньше. Да и садиться или выходить однозначно комфортнее и безопаснее на наших дорогах из машин с правым расположением руля. В этом случае сразу оказываешься на тротуаре, а не на проезжей части, где могут нестись машины на огромной скорости (плюс не забываем про лужи, грязь и сорвиголов на электросамокатах). А если вы когда-нибудь ездили по узкому серпантину, то поймете, насколько спокойнее было бы в горах, будь руль с другой стороны, всегда можно четко видеть край дороги.
И тут появляется другой вопрос: а почему, собственно, в России вообще повелось ездить по правой стороне дороги на автомобилях с левым расположением руля? Например, Великобритания, Австралия или Япония (а также много других стран) сделали наоборот – выбрали левую сторону и, соответственно, правый руль. Как так получилось, что человечество разделилось на два почти непримиримых лагеря и, видимо, никогда не сможет объединиться?
Сразу скажу: наверняка этого никто не знает. Есть несколько предположений, хотя все они сомнительны. В Англии вам обязательно расскажут, что испокон веков люди ездили именно по левой стороне, есть даже древнеримские монеты, где всадники разъезжаются, используя левостороннюю схему. Кроме того, джентльмены должны были ходить только по левой стороне улицы, так как в этом случае при нападении правой рукой проще вытащить меч или шпагу. Но свои доводы есть и у «правосторонников»: считается, что таскать грузы на своей спине удобнее, шагая по правой стороне дороги, а еще правой рукой проще контролировать конный экипаж.
И вроде бы все правы. Однако получается, что в Англии люди на улицах только и делали, что быстро выхватывали оружие из ножен и резали друг друга без разбору, зато в соседних странах континента народ лишь мирно таскал на плечах мешки с товаром. К тому же английская теория о древности «левой стороны» разбивается о такой факт: в правилах морских перевозок используется привычная нам правосторонняя схема движения. То есть, когда судам надо разойтись в море, они должны делать это левыми бортами. А ведь морские правила гораздо более консервативны, нежели сухопутные. И главное, они едины для всего мира.
Кстати, часто можно слышать, что правостороннюю схему придумал и узаконил Наполеон. Сомнительно… Ведь еще в 1752 году Елизавета I подписала указ, который документально закрепил, что по дорогам Российской империи следует ездить по правой стороне, в то время как во Франции такое правило формально было введено лишь в 1789 году после Великой революции.
Как бы то ни было, но в настоящий момент 66% населения Земли при передвижении использует правостороннюю схему, а это 72% всех дорог мира. Хотя и левосторонняя схема отлично себя чувствует – ее можно встретить на всех континентах, в том числе в Америке, в частности на Барбадосе и Ямайке. Вместе с тем примеры смены левостороннего движения на правостороннее (или обратно) тоже встречались часто. В основном «переобувка» происходила в первой половине прошлого века, но, скажем, Швеция перешла на правую сторону только в 1967 году. А Самоа в 2009-м, наоборот, стала ездить по левой, так как дороги этой страны заполонены «праворукими» автомобилями из Австралии.
Еще следует отметить, что в подавляющем большинстве стран – вне зависимости от выбора стороны движения – разрешены к эксплуатации машины как с «правильным», так и с «неправильным» расположением руля. Мало того, там можно ездить, даже если у автомобиля руль расположен ровно посередине, такие модели тоже бывают (пример – легендарный суперкар McLaren F1). Запреты же если и появляются, то лишь в откровенных диктатурах. И даже в СССР каких-либо ограничений на «праворульки» никогда не было, более того, их в нашей стране... выпускали! Причем для «внутреннего потребления». Правда, поставлялись они не обычным гражданам, а почтовой службе – чтобы водителю не нужно было каждый раз обходить свой транспорт, забирая содержимое почтовых ящиков.
В общем, если меня спросят, надо ли запрещать в России правый руль или нет, я искренне отвечу, что пора оставить эту тему в покое. Ведь даже у ГИБДД и страховых компаний нет никаких цифр, которые бы подтверждали, что «праворукие» автомобили опаснее на дорогах, чем «нормальные» машины. Например, в Приморском крае 83% всех легковых машин – с правым рулем. Но почему-то там не фиксируется взрыва лобовых столкновений со смертельным исходом. Думаю, дело отнюдь не в месте расположения руля, а в том, кто его крутит. А еще в том, каково качество дорог и инфраструктуры, как соблюдаются законы и как контролируется их выполнение.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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