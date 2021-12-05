Спор, с какой стороны в машине должен находиться руль, в России будет вечным: во Владивостоке есть только одно мнение – «хороший руль левым не назовут», в то время как подавляющее большинство жителей европейской части уверены, что он может быть лишь таковым. У каждого есть свои аргументы

Например, адепты левостороннего расположения баранки утверждают, что наши дороги созданы для машин только с таким рулем: поскольку ездим по правой стороне дороги, то так водителю и безопаснее, и удобнее. Но что именно удобнее?

Вы не задумывались над этим вопросом? Пожалуй, действительно удобнее и безопаснее лишь обгонять другие автомобили. А вот выполнять такой опасный маневр, как поворот налево, куда проще, если руль находится с правой стороны, ведь обзор в этом случае заметно лучше. В принципе, полезен «неправильный» руль и тогда, когда поворачиваешь направо, шансов, что собьешь пешехода, явно меньше. Да и садиться или выходить однозначно комфортнее и безопаснее на наших дорогах из машин с правым расположением руля. В этом случае сразу оказываешься на тротуаре, а не на проезжей части, где могут нестись машины на огромной скорости (плюс не забываем про лужи, грязь и сорвиголов на электросамокатах). А если вы когда-нибудь ездили по узкому серпантину, то поймете, насколько спокойнее было бы в горах, будь руль с другой стороны, всегда можно четко видеть край дороги.

И тут появляется другой вопрос: а почему, собственно, в России вообще повелось ездить по правой стороне дороги на автомобилях с левым расположением руля? Например, Великобритания, Австралия или Япония (а также много других стран) сделали наоборот – выбрали левую сторону и, соответственно, правый руль. Как так получилось, что человечество разделилось на два почти непримиримых лагеря и, видимо, никогда не сможет объединиться?

Сразу скажу: наверняка этого никто не знает. Есть несколько предположений, хотя все они сомнительны. В Анг­лии вам обязательно расскажут, что испокон веков люди ездили именно по левой стороне, есть даже древнеримские монеты, где всадники разъез­жаются, используя левостороннюю схему. Кроме того, джентльмены должны были ходить только по левой стороне улицы, так как в этом случае при нападении правой рукой проще вытащить меч или шпагу. Но свои доводы есть и у «правосторонников»: считается, что таскать грузы на своей спине удобнее, шагая по правой стороне дороги, а еще правой рукой проще контролировать конный экипаж.

И вроде бы все правы. Однако получается, что в Англии люди на улицах только и делали, что быстро выхватывали оружие из ножен и резали друг друга без разбору, зато в соседних странах континента народ лишь мирно таскал на плечах мешки с товаром. К тому же английская теория о древности «левой стороны» разбивается о такой факт: в правилах морских перево­зок используется привычная нам правосторонняя схема движения. То есть, когда судам надо разойтись в море, они должны делать это левыми бортами. А ведь морские правила гораздо более консервативны, нежели сухопутные. И главное, они едины для всего мира.

Кстати, часто можно слышать, что правостороннюю схему придумал и узаконил Наполеон. Сомнительно… Ведь еще в 1752 году Елизавета I подписала указ, который документально закрепил, что по дорогам Российской империи следует ездить по правой стороне, в то время как во Франции такое правило формально было введено лишь в 1789 году после Великой революции.

Как бы то ни было, но в настоящий момент 66% населения Земли при передвижении использует правостороннюю схему, а это 72% всех дорог мира. Хотя и левосторонняя схема отлично себя чувствует – ее можно встретить на всех континентах, в том числе в Америке, в частности на Барбадосе и Ямайке. Вместе с тем примеры смены левостороннего движения на правостороннее (или обратно) тоже встречались часто. В основном «пере­обувка» происходила в первой половине прошлого века, но, скажем, Швеция перешла на правую сторону только в 1967 году. А Самоа в 2009-м, наоборот, стала ездить по левой, так как дороги этой страны заполонены «праворукими» автомобилями из Австралии.

Еще следует отметить, что в подавляю­щем большинстве стран – вне зависимости от выбора стороны движения – разрешены к эксплуатации машины как с «правильным», так и с «неправильным» расположением руля. Мало того, там можно ездить, даже если у автомобиля руль расположен ровно посередине, такие модели тоже бывают (пример – легендарный суперкар McLaren F1). Запреты же если и появляются, то лишь в откровенных диктатурах. И даже в СССР каких-либо ограничений на «праворульки» никогда не было, более того, их в нашей стране... выпускали! Причем для «внутреннего пот­ребления». Правда, поставлялись они не обычным гражданам, а почтовой службе – чтобы водителю не нужно было каждый раз обходить свой транспорт, забирая содержимое почтовых ящиков.

В общем, если меня спросят, надо ли запрещать в России правый руль или нет, я искренне отвечу, что пора оставить эту тему в покое. Ведь даже у ГИБДД и страховых компаний нет никаких цифр, которые бы подтверждали, что «праворукие» автомобили опаснее на дорогах, чем «нормальные» машины. Например, в Приморском крае 83% всех легковых машин – с правым рулем. Но почему-то там не фиксируется взрыва лобовых столкновений со смертельным исходом. Думаю, дело отнюдь не в месте расположения руля, а в том, кто его крутит. А еще в том, каково качество дорог и инфраструктуры, как соблюдаются законы и как контролируется их выполнение.

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