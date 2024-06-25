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25 июн 2024

Hyundai оснастит свои автомобили системой shift light с индикаторами на рулевом колесе

Hyundai оснастит свои автомобили системой shift light с индикаторами на рулевом колесе
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai запатентовала новый руль со светодиодными индикаторами максимального оборота для последующего переключения передач. Такая технология не нова, она используется в гоночных и спортивных автомобилях Ferrari, McLaren и BMW

Судя по чертежам, система shift light интегрирована в верхний ободок на рулевом колесе. Если говорить простыми словами, она помогает водителю распознавать достижение максимальных оборотов для последующего переключения передачи без постоянного мониторинга приборной панели. Яркая красная вспышка на светодиодной панели подскажет водителю, что надо сделать, без отвлечения внимания от дороги.

Отмечается, что запатентованная технология Hyundai главным образом упростит производственный процесс рулей с системой shift light и позволит оснастить ей более массовые автомобили. С другой стороны, эта технология также может достаться и новому спортивному суббренду Magma, модельный ряд которого сейчас состоит из модифицированных Genesis GV60, GV80 Coupe, G80 Special и концепта X Gran Berlinetta.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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