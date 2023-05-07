Случилось, мой автомобиль прибыл в Россию. А дальше, как обычно, два пути: таможня в Зеленограде и таможня в Домодедово. Необходимо выбрать меньшее зло

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В пользу Зеленограда говорило близкое расположение от моего места жительства, но по совету большинства знакомых я выбрала Домодедово. Причин несколько, главными стали более быстрое обслуживание и, как ни странно, более дешевые услуги брокера.

Да, для экономии времени было решено обратиться к таможенному брокеру. Отправившись на таможню в Зеленоград, я выяснила, что, если заниматься всем самостоятельно, это займет около двух недель, принесет много суеты и стоить это на круг будет порядка 60–65 тыс. рублей. В Домодедово обещали сделать все без моего присутствия за 3–4 дня и за ту же цену. Выбор очевиден.

Также меня беспокоила установка «ГЛОНАСС». Осенью прошлого года общественности сообщили, что обязательная установка системы на все машины вступит в силу 1 февраля, но ближе к сроку ее опять передвинули, так что ставить лишнюю кнопку и платить +/– 6000 руб­лей за услугу мне не пришлось.

Итак, обойдясь без системы «ГЛОНАСС», я оформила на брокера Юрия доверенность на растаможку автомобиля, сделала сканы нужных документов и передала при встрече комплект зимних колес. На таможню он отправился в пятницу, и результатом должно было стать получение электронного ПТС. Стоимость растаможки включает в себя фиксированный таможенный сбор (12?000 рублей), фиксированный утилизационный сбор (5200 рублей) и таможенную пошлину. На автомобили с объемом двигателя 2 л и возрастом 3–5 лет пошлина составляет 5400 евро и рассчитывается по курсу валюты (доллар или евро) на день оплаты. В Домодедово эти расчеты предпочитают проводить наличными.

После проведения процесса растаможки я забрала у Юрия автомобиль на немецких номерах. С ними можно ездить по дорогам общего пользования при наличии договора купли-продажи до того момента, как будет выпущен еПТС. Зарегистрировавшись на сайте Системы электронных паспортов, я стала ждать уведомления о регистрации. И каково же было мое удивление, когда я получила его уже в следующий понедельник! По словам опытных брокеров, обычно на это уходит около недели.

Теперь настала очередь полиса ОСАГО, прохождения ТО и получения диагностической карты, а затем можно ставить машину на учет. Небольшая загвоздка заключалась в том, что после получения еПТС немецкие номера становятся недействительными. На сайте МВД РФ со ссылкой на часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ сказано, что в этом случае добираться до всех нужных точек придется на эвакуаторе, однако, по некоторым разъяснениям, у нового владельца есть 10 дней на постановку машины на учет, и этот период можно ездить без номеров.

Именно таким способом я добралась до пункта проведения диагностики, получила диагностическую карту и отправилась в ГИБДД для постановки машины на учет. При ввозе автомобиля из-за рубежа требуется не только оплаченный счет на покупку машины, но и его заверенный перевод. Но тут есть маленькая хитрость. Мы с Юрием составили два договора: по одному из них сначала я у него покупаю автомобиль, а затем, по другому, он у меня. Сумма была указана одинаковая, только проставлены разные даты. Это является достаточным основанием для постановки на учет, и не нужно тратить лишние деньги на услуги переводчика.

Воспользовавшись таким ходом, я за час с небольшим поставила машину на учет и получила российские номера. После этого оклеила зоны риска плюс лобовое специальной защитной пленкой и теперь получаю удовольствие от нового и очень красивого европейского автомобиля, который в итоге обошелся мне дешевле, чем тот, с российского рынка, на который я поглядывала вначале.

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