Сегодня у тех, кто собирается приобрести автомобиль, есть несколько вариантов: купить новый в России, купить подержанный тоже дома или привезти трехлетку из за границы. Я решила пойти по третьему пути

Когда я решила купить автомобиль в теперь такой далекой старушке-Европе, то еще не знала, с чем столкнусь. А столкнуться пришлось с непредвиденным и ужасающим. Девяностые по сравнению с нашими двадцатыми кажутся детской игрой. Пули свистели над моей головой. В отеле на меня напал гигантский удав, которого пришлось долго и мучительно (для удава) убивать маникюрными ножницами. Жесть!

Извините, увлеклась. Ничего ужасного со мной не случилось и прекрасный итальянский автомобиль уже колесит по улицам Москвы. Хотя без приключений, конечно же, не обошлось.

После нескольких целенаправленных тест-драйвов я остановила выбор на одном из автомобилей, получив как журналист весьма приятные условия от представительства. Уже фактически зажав деньги на покупку в кулаке, я зашла в Интернете в сообщество «альфистов», в котором состою, являясь счастливой обладательницей Alfa Romeo Brera 3.2 МКПП, и увидела рекламу кроссовера Stelvio. Это было как встретить любимого перед браком по расчету, и все выстроенные мной аргументы в пользу предполагаемого ранее приобретения рухнули сразу и без возврата.

Поиски подходящего Stelvio начались с предложений на российском рынке, и они оказались не впечатляющими. Один из автомобилей я даже проверила в клубном сервисе, но для «битка» цена была слишком завышена – 3 500 000 руб­лей, и я решила подождать. Вторичный рынок США и ОАЭ тоже предлагал либо битые машины, либо с большим пробегом. Мне хотелось трехлетку без истории ДТП или затопления, и некоторое время спустя выяснилось, что мой бывший коллега сделал в Германии фирму для перепродажи в Россию автомобилей б/у. Он подсказал мне адрес сайта, где мои поиски увенчались невероятной удачей. Шоурум продавал Stelvio 2019 года в «полном фарше», с пробегом 50 (!) км и заводской гарантией за абсолютно вменяемые деньги – чуть более 40 тыс. евро. Я не просто укладывалась в имеющуюся сумму с учетом доставки и растаможки, но еще и оставались деньги на дополнительный комплект колес и даже оклейку машины защитной пленкой.

Оплата по официальному договору в Германию оказалась тем еще квестом. Открыв счет в Райффайзенбанке, я с помощью приложения «Инвестиции» и определенных манипуляций официально приобрела нужное количество валюты (курс выгоднее, чем прямой обмен).

Оплатив автомобиль в начале ноября, я рассчитывала получить его до Нового года. Но всегда что-то бывает не так. Готовя Stelvio к отправке, дилер обнаружил дефект переключателя режимов движения. Поскольку у них в наличии детали не было, они заказали ее в Италии, и ожидание затянулось на целый месяц. Машину отдали во второй половине декабря, и было решено отложить доставку на начало января, чтобы избежать всех рождественских и новогодних затруднений.

Параллельно с этим я нашла в Интернете второй комплект фирменных дисков для автомобиля под имеющуюся у меня зимнюю резину. Поскольку машина должна была приехать на летнем комплекте, требовалось ее сразу «переобуть», дабы избежать рисков. Стоимость дисков размера 19 дюймов даже с доставкой из Италии через Германию оказалась ниже любого предложения на нашем рынке примерно на 25–30 тыс. рублей.

Доставку Stelvio осуществлял полностью закрытый автовоз, похожий на те, что перевозят машины Формулы 1. Это стоило недешево, но гарантировало, что новый автомобиль не получит в дороге повреждений. Машина прибыла на таможенный пункт в Домодедово. О том, какие испытания ее ждали дальше, я расскажу в следующем номере журнала.

Продолжение следует…

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