Казахстан готовит зеркальный ответ России по утильсбору на автомобили

Власти Казахстана допускают повышение утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из России. Рассматриваемая мера может стать зеркальной реакцией на изменения российской политики в этой сфере и одновременно инструментом поддержки национальной автомобильной промышленности

О возможном решении сообщил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев. По его словам, позиция правительства заключается в симметричном ответе на действия российской стороны.

В России утилизационный сбор уплачивают производители и импортеры транспортных средств. Этот платеж взимается за каждый произведенный или ввезенный автомобиль и предназначен для финансового обеспечения его последующей утилизации после окончания срока эксплуатации. Российские власти постепенно индексируют ставки, а с декабря прошлого года был изменен механизм расчета сбора. В результате заметно подорожали иномарки мощностью свыше 160 л.с.

Казахстан намерен действовать по аналогичной логике. По мнению министерства промышленности и строительства, такая политика должна стимулировать развитие местного автопроизводства и поддержать национальный рынок.

При этом чиновники не ожидают заметных ценовых колебаний. Как отметил Нагаспаев, объем поставок автомобилей из России в Казахстан остается относительно небольшим, поэтому даже при повышении утильсбора серьезного роста стоимости машин на внутреннем рынке прогнозировать не приходится.