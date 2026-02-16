Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2026

Власти закрывают лазейки при ввозе машин из ЕАЭС

Власти закрывают лазейки при ввозе машин из ЕАЭС
Автор фото: из открытых источников

Минпромторг России предложил распространить единую формулу расчета утилизационного сбора на физических лиц, которые импортируют новые и подержанные автомобили из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

Согласно проекту постановления правительства, изменения могут вступить в силу с 1 апреля. Главная цель – борьба с преднамеренным занижением таможенной стоимости и использованием схем, позволяющих сократить обязательные платежи при оформлении автомобилей. Ранее аналогичный механизм уже был применен к юридическим лицам.

В министерстве отмечают, что при ввозе машин через страны ЕАЭС регулярно фиксируются случаи оформления по упрощенным схемам с заниженной стоимостью. Теперь единый подход к расчету утильсбора будет действовать и для физлиц, независимо от того, ввозится автомобиль для личного пользования или фактически для последующей перепродажи.

По оценкам экспертов, в 2025 году частными лицами из стран ЕАЭС в Россию было ввезено более 70 тысяч автомобилей. Абсолютным лидером остается Киргизия, на которую пришлось свыше 54 тысяч машин. Новые правила, как подчеркивают в Минпромторге, не повлияют на тех импортеров, кто изначально декларирует корректную таможенную стоимость.

Специалисты рынка считают, что основной эффект от нововведений ощутят покупатели дорогих автомобилей. Схемы занижения платежей позволяли экономить миллионы рублей. В качестве примеров называют автомобили таких марок, как BMW и Bentley. Именно против подобного импорта и направлена новая инициатива властей, призванная сделать рынок более прозрачным и выровнять условия для всех участников.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz AMG C63 Black Series (2013)

Mercedes-AMG вернет Black Series

16 февраля 2026

Фирменное топливо Pulsar от «Роснефти» выходит в новые регионы

14 февраля 2026

Китай готовит почву для революции в электромобилях

13 февраля 2026

Крупным автопроизводителям дали передышку по утильсбору до конца 2026 года

13 февраля 2026

Экзамен на права может стать цифровым

13 февраля 2026

Tank готовит новый флагманский внедорожник

13 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 5 3