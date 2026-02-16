Власти закрывают лазейки при ввозе машин из ЕАЭС

Минпромторг России предложил распространить единую формулу расчета утилизационного сбора на физических лиц, которые импортируют новые и подержанные автомобили из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

Согласно проекту постановления правительства, изменения могут вступить в силу с 1 апреля. Главная цель – борьба с преднамеренным занижением таможенной стоимости и использованием схем, позволяющих сократить обязательные платежи при оформлении автомобилей. Ранее аналогичный механизм уже был применен к юридическим лицам.

В министерстве отмечают, что при ввозе машин через страны ЕАЭС регулярно фиксируются случаи оформления по упрощенным схемам с заниженной стоимостью. Теперь единый подход к расчету утильсбора будет действовать и для физлиц, независимо от того, ввозится автомобиль для личного пользования или фактически для последующей перепродажи.

По оценкам экспертов, в 2025 году частными лицами из стран ЕАЭС в Россию было ввезено более 70 тысяч автомобилей. Абсолютным лидером остается Киргизия, на которую пришлось свыше 54 тысяч машин. Новые правила, как подчеркивают в Минпромторге, не повлияют на тех импортеров, кто изначально декларирует корректную таможенную стоимость.

Специалисты рынка считают, что основной эффект от нововведений ощутят покупатели дорогих автомобилей. Схемы занижения платежей позволяли экономить миллионы рублей. В качестве примеров называют автомобили таких марок, как BMW и Bentley. Именно против подобного импорта и направлена новая инициатива властей, призванная сделать рынок более прозрачным и выровнять условия для всех участников.