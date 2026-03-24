Импорт автомобилей из Китая в Евросоюз впервые превысил экспорт европейской продукции в Китай

По итогам 2025 года, импорт автомобилей и комплектующих из Китая в Евросоюз впервые превысил экспорт европейской продукции в обратном направлении

Объем поставок из ЕС в Китай сократился на треть и составил около 16 млрд евро. Одновременно с этим импорт китайской продукции в страны Евросоюза вырос до 22 млрд евро.

Особенно показательной стала ситуация в Германии. Крупнейший автопромышленный центр Европы за несколько лет потерял значительную часть экспортных объемов на китайском рынке. Если ранее поставки превышали 30 млрд евро, то теперь они сократились более, чем вдвое. При этом импорт китайских автомобилей в страну уверенно растет.

Несмотря на это, ведущие немецкие производители, такие как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, пока сохраняют позиции на внутреннем рынке. Однако в других странах Европы китайские бренды уже активно наращивают свое присутствие. Более того, из-за сложной конкуренции с китайскими компаниями и удорожания энергоресурсов для производства, доходы немецкого автопрома снижаются, а рабочая занятость в отрасли достигла минимальных значений за последние годы. Особенно сложная ситуация складывается у поставщиков компонентов, которые теряют заказы и сокращают персонал.

