13 окт 2025

ФТС предлагает упростить систему начисления утильсбора и передать расчет сторонней организации

Автор фото: из открытых источников

Федеральная таможенная служба России выступила с инициативой пересмотреть порядок начисления утилизационного сбора при ввозе автомобилей. Как заявил заместитель руководителя ведомства Владимир Ивин, действующая система остается слишком сложной и запутанной даже спустя несколько лет после введения

По словам Ивина, разные постановления правительства регулируют сбор для разных типов транспорта, что создает неудобства как для участников рынка, так и для автовладельцев. Кроме того, в процессе контроля часто выявляются ошибки, из-за которых гражданам приходится доплачивать уже после оформления автомобиля.

Таможенная служба предлагает объединить все нормативные документы в единый акт, где будут четко прописаны права и обязанности плательщика, а также порядок начисления и уплаты сбора.Также предлагается передать функцию расчета утильсбора специализированной организации, например «Системе электронных паспортов», оставив за ФТС лишь обязанность по сбору средств.

Тем временем уже с 1 ноября 2025 года Минпромторг намерен внедрить новую схему начисления утильсбора, где размер платежа будет зависеть от мощности автомобиля. Эксперты опасаются, что нововведение приведет к росту цен и сокращению импорта.

Сомнения в эффективности новой модели выразили и депутаты Госдумы. В комитете по экологии отметили, что правительство рискует не собрать запланированные доходы от утильсбора, поскольку производство и ввоз автомобилей в стране продолжают снижаться.

Общественная реакция на проект оказалась резко негативной. На портале нормативных правовых актов документ получил более 125 тысяч отрицательных отзывов при всего нескольких сотнях положительных.
 

