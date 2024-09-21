Автомобиль был придуман для счастья и свободы. У кого-то это такая картинка из детства: теплый ветер из окна, лента дороги убегает под колеса, папа за рулем, рядом мама — поездка в отпуск на море всей семьей. У кого-то образ счастья немного другой — шоссе вдоль моря, лето, кабриолет, рядом на пассажирском сиденье девушка

Хотя почему девушка — на пассажирском? Первое путешествие за рулем первого в мире автомобиля совершила именно женщина. 5 августа 1888 года Берта Бенц села за руль сконструированной и запатентованной ее мужем Карлом самоходной трехколесной коляски Motorwagen Model 3 и с двумя сыновьями отправилась навестить свою мать, за 104 километра, по тем временам целое путешествие. Поэтому кто водитель, а кто — пассажир, неважно, важно, что автомобиль — это счастье и свобода.

Генри Форд посадил за руль целую нацию — и настоящим гимном этой автомобильной свободе стала книга «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова, исколесивших США на Ford 40 V8, модели 1934 года. Кстати, когда в том же 1934 м рейнджеры расстреляли Бонни и Клайда, знаменитые преступники передвигались на таком же мощном и быстром Ford — у свободы бывает и такое лицо, о чем стоит помнить.

Некоторые автомобили не просто подарили человечеству новую степень свободы, а даже стали настоящими ее символами — взять хотя бы знаменитый «хиппимобиль» Volkswagen Transporter T1, не говоря уж об американских маслкарах 1960–70 х. Тогда весь мир словно сел на колеса, и всплеск жанра road movie в кино тех лет и вплоть до конца века — тоже неспроста. Весь XX век автомобиль был символом путешествий и приключений — прыгнул за руль и поехал куда хочешь. И вдруг — стоп, машина, что-то пошло не так. Сегодня вашу свободу перемещения на автомобиле могут дистанционно ограничить одной кнопкой.

Началось все с того, что внутри автомобиля, словно Чужой в теле астронавта из знаменитого кино Ридли Скотта, поселился компьютер. Сначала в виде эмбриона, электронного блока управления двигателем, полезного и совершенно безобидного. Но постепенно компьютерный Чужой начал расти и взял на себя управление почти всеми функциями автомобильного организма. А когда появился Wi-Fi и машины научились исполнять команды извне, например обновлять ПО «по воздуху», — полезная же вроде функция, правда? — человек за рулем окончательно лишился независимости. И современный автомобиль уже не расширяет, а сокращает пространство его свободы.

Недавно китайский автопроизводитель Zeekr, объявил, что для борьбы с «серым импортом» будет дистанционно отключать функционал своих машин, выпущенных после июля 2024 года для внутреннего рынка Китая, но вывезенных из страны без официального разрешения. Если Zeekr увидит, что автомобиль покинул зону обслуживания, указанную в договоре, или в нем используется не авторизованная изготовителем SIM-карта, система предложит вернуть авто на территорию Китая. При бездействии владельца — заблокирует мультимедийную систему. Все для вашего блага, как утверждается, для обеспечения безопасности клиентов и поддержки официальных дистрибьюторов.

А что, так можно было? — почему-то удивляются многие. Милые наивные люди. Если много лет у вас на глазах строилась и продолжает строиться инфраструктура автономного, а значит, дистанционного управления неважно чем — компьютером, смартфоном, автомобилем, почему вы решили, что ее однажды не задействуют? Неважно кто, неважно с какими целями и по какому поводу.

И что теперь делать? Не огорчаться, если ваш автомобиль немолод и не имеет связи с беспроводным интернетом. И понимать, что именно это дает вам сегодня свободу и независимость.

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