Китайские машины хороши, но у них есть и недостатки. Часть присуща конкретным моделям или брендам, другая — в той или иной мере характерна для всех без исключения. Теперь давайте взглянем на эту, темную, сторону. Как и в предыдущей колонке, не называя конкретных моделей и брендов, иначе это было бы не только нелогично, но и несправедливо

Начну с яркого примера: 8 часов вечера, последний рабочий день перед отпуском закончен, и я прямо с работы еду отдыхать в Кисловодск на тестовом кроссовере. За бортом минус восемь и, сев в машину, я включаю подогрев руля и сидений. Постепенно в салоне становится тепло, но подогрев начинает создавать дискомфорт. С креслом нет проблем — отключил и забыл, а вот подогрев руля не отключается, сколько ни пробуй. Универсальное решение — остановиться и выключить двигатель. А я, как назло, нахожусь на Третьем транспортном кольце, где практически нет возможности остановиться. Позже я выяснил, что это общая проблема модели и владельцы научились с горем пополам решать ее. Оказалось, что нужно выждать определенный момент, когда подогрев отключится автоматически, а потом заработает снова. Тогда его можно отключить.

Вообще, производители из Поднебесной не всегда понимают, зачем нужен подогрев. Логика такая: просят — значит поставим. Но того, что в минус тридцать эта функция жизненно необходима сразу после посадки в автомобиль, нашим восточным партнерам понять трудно. Именно поэтому в большом, красивом, комфортабельном и очень хорошо едущем кроссовере подогрев сидений включается в одном меню, а руля — совершенно в другом. Причем, чтобы добраться до каждого, надо пролистать несколько страниц. Но и это не все. Сам экран мультимедийной системы приходит в работоспособное состояние спустя около минуты после запуска двигателя.

Есть и машины, начисто лишенные «зимних» опций. Еду в таком седане, конкуренте ушедших от нас корейских автомобилей, и понимаю, что он очень даже неплох. Подвеска, на удивление, настроена лучше, чем у корейцев. Да и в целом машина приятная, хоть и бюджетная. И я знаю, что нам поставляют сейчас машины, произведенные для китайского рынка, и быстро ничего изменить не смогут. Это только кажется, что в автомобили, по проекту лишенные «теплых» опций, их можно легко доставить на конвейере. К сожалению, для этого придется провести огромную работу и заменить множество комплектующих. И потому возят их в Россию «как есть».

Теперь о подвеске. Я не зря удивлялся, что она хорошо настроена у только что упоминавшегося седана. В подавляющем большинстве случаев подвеска китайских машин, особенно кроссоверов, имеет серьезные недостатки. С седанами ситуация чуть лучше, но лишь потому, что они ниже и, соответственно, ниже центр тяжести. Когда я пишу эти строки, у меня на тесте большой, красивый и дорогой седан. Настоящий китайский премиум. И я удивлялся, что он всем хорош. Пока не попал на так называемый крупнозернистый асфальт. Где выяснилось, что на такой поверхности машина передает все неровности прямиком на руль.

На протяжении последних двух лет китайские автомобили в России непрерывно дорожали. Что сильно ограничивало спрос. Если бы они продавались по тем же ценам, что и в Китае, то разлетались бы быстрее горячих пирожков.

Еще одна серьезная проблема. Большой, красивый, надежный кроссовер я получил с трещиной лобового стекла. Представительство вынуждено было заказать его в Китае и ждать по меньшей мере несколько недель, поскольку в России ни одного стекла к официально продаваемой модели не нашлось. И так у многих брендов. Года через 2–3, когда будут сформированы склады, проблема решится. А пока запчасти приходится ждать месяц, два или больше. Кроме того, заказывая деталь самостоятельно, можно получить такую, которая не встанет в ваш китайский автомобиль. У них с каталожными номерами полная неразбериха.

Работа электроники — это отдельный разговор. Так, один из дорогих кроссоверов показывал мне одновременно, что в баке не осталось бензина и что запас хода составляет 250 км. Вишенкой на торте оставлю огромный премиальный седан, у которого сбоил массаж сиденья водителя. Один из валиков по окончании процедуры упорно не хотел убираться обратно, впиваясь мне в правую почку. Хорошо еще, что его можно было принудительно поставить на место, вдавив в кресло рукой. Подытоживая, скажу, что к выбору китайского автомобиля следует подходить без розовых очков, надо получить о нем всю возможную информацию и обязательно изучить отзывы владельцев таких машин.

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