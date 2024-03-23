Крупные города сейчас переполнены, и правительства всех стран всерьез рассматривают возможность создания центров мегаполисов, свободных от автомобильного движения. Если это состоится, то облик привычной нам городской автомобилизации изменится навсегда. Это значит, что наступающая эпоха оторвет машины от своих корней, работающих на бензине, и перейдет к электрифицированным силовым агрегатам и автономным средствам передвижения

Называть их автомобилями как-то не хочется. Нуждающиеся в перемещении пассажиры будут подключаться к этим средствам передвижения по беспроводной сети, что улучшит транспортный поток и переведет избыточный трафик в социальные сети. Появятся новые решения для внедрения возобновляемых источников энергии и совместного использования автомобилей.

А как будет выглядеть такое транспортное средство? Двухместная четырехколесная капсула с автопилотом, панорамными стеклами и открывающейся вперед дверцей. К ней прилагаются несколько интересных пользовательских возможностей — видеоконференцсвязь между машинами, легкий вход-выход с тротуара через переднюю часть капсулы и все четыре управляемых колеса для улучшения маневренности. Такие капсулы специально создаются для густонаселенных городских центров, обеспечивая мобильность от двери до двери.

Конечно, эта система должна быть безопасной, бесперебойно доступной, надежной и экологически чистой. Сегодня меняющиеся личностные ценности и экономические условия стимулируют рост экономики совместного потребления. И вместе с продолжающимся во всем мире ростом урбанизации это должно стимулировать энергичное развитие внутригородской мобильности.

Электропривод продолжит помогать вытеснять традиционные ДВС, поскольку на производителей автомобилей давят все более жесткие экологические стандарты. Стоимость аккумуляторов продолжает падать, а популярность каршеринга, где поездки в основном на небольшие дистанции, растет.

Признанные гранды автопрома, технологические гиганты и даже небольшие стартапы ощущают возможность изменить привычное пространство и ускорить прогресс быстрее, чем ожидалось вначале.

Возьмем, к примеру, Uber, который сейчас работает в сотнях городов по всему миру, обеспечивая до двух миллионов поездок каждый день. И он же разрабатывает автопилотируемое компактное транспортное средство. Автопилоты Google уже отъездили полтора миллиона километров в автоматическом режиме по дорогам общего пользования и имеют полностью отработанный прототип такого транспортного средства.

GM, инвестировав в Lift и приобретя Cruise Autonation, продолжает лидировать в сфере телематики через Оn-Star. Ford реализует двадцать пять мобильных проектов по всему миру. И для этого создал подразделение Smart Mobiliti. То есть вопрос уже не в том, может ли это быть, а в том, кто, как и когда.

Наверное, впервые за сто лет автомобилизма появилась возможность получить значительную прибыль от продажи километров поездок и впечатлений вместо автомобиля. Самая автомобильная нация — американцы проезжают сегодня около трех триллионов миль в год. И если мобильное будущее станет реальностью, то только в США будет доступно от двух до четырех триллионов долларов в год. И за такую сумму готовы побороться и «большая автомобильная тройка», и Тesla, и даже Apple, четко чувствующий, куда двигать развитие бизнеса.

Предлагаемые ими решения городской мобильности позволят вам запросить поездку с помощью приложения в смартфоне, и к вам приедет небольшой беспилотный электромобиль, настроенный в соответствии с вашими предпочтениями. Дверь откроется автоматически, он узнает вас по лицу, вы с удобством расположитесь на борту, и затем вас доставят к двери пункта назначения. Вы выходите, с вашего счета списывается точная сумма, а машина отправляется отвозить другого страждущего.

Последние исследования показывают, что в большом мегаполисе 18 тысяч таких мобильных электрокаров могут обеспечить такой же объем передвижения, как 120 тысяч личных автомобилей.

Переход к общедоступным транспортным средствам без водителя предоставит жителю города давно забытые преимущества, в том числе вернет назад те золотые времена, когда никто не думал, где припарковать свой автомобиль. А ведь еще отпадет необходимость думать, где заправить его и отремонтировать. Так что парк общих электромобилей сможет обеспечить значительную часть поездок внутри любой городской зоны.

Как уже давно подсчитано, в большинстве поездок на желтом такси в центре Нью-Йорка, кроме водителя, участвуют один или два пассажира, средняя дистанция всего две мили, и это занимает около 10 минут. Однако каждое такси, как известно, рассчитано на четырех пассажиров и чемоданы. Так что придется оптимизировать парк электромобилей, чтобы только незначительная часть машин могла справиться с большими грузами и более длительными поездками.

А если к этому добавить улучшение связи с переходом на 5G, то можно увеличить дальнобойность электромобиля за счет использования облачных данных и информации о дорожной обстановке для выбора оптимального маршрута любой конкретной поездки. Датчики транспортных средств будут дополнены данными из крауд-сорсинга других машин и находящихся ближе велосипедистов и пешеходов со смартфонами. Беспроводные сообщения станут автоматически и бесшумно передаваться между автономными транспортными средствами и другими устройствами для обмена информацией об относительном местоположении, траектории и скорости, а также о любых предположениях о ДТП.

Вот тогда мегаполисы и станут безопасными с точки зрения дорожного движения. По оценкам экспертов, 90% смертей на дорогах и улицах городов всего мира можно избежать за счет исключительного использования подключенных и автономных транспортных средств.

Эти автономные электромобили и заряжаться будут на беспроводных зарядках, и парковаться самостоятельно, а после полной зарядки — сразу же освобождать место для другого электромобиля. Постоянная зарядка снизит эксплуатационные расходы и потребует меньше инфраструктуры. В конце концов, индукционные зарядки можно установить даже на перекрестках и тех участках дорог, где скорость ограничена. Зарядные площадки, расположенные под асфальтом, будут автоматически передавать заряд на машину и отключаться, как только она проедет. Так что будущее наличие множества совместно используемых беспилотных машин, которые начнут курсировать по улицам сегодняшних городов, забитых автомобилями, является как экономически, так и политически целесообразным.

Появятся сильные финансовые стимулы для запрета традиционных автомобилей под лозунгами предотвращения загрязнения воздуха, заторов, аварий и субсидирования общественного транспорта.

Запрет для движения машин в центре городов может стать вторым шагом после того, как внедрение совместно используемых автономных транспортных средств изменит общественное мнение и позволит избежать негативной реакции обычных автомобилистов, которая, естественно, возникнет, если власти попытаются сделать это без жизнеспособной и легкодоступной альтернативы так привычным нам автомобилям.

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