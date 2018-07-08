С фразы Urbi et orbi – «Городу и миру» – начинались все важные объявления в Древнем Риме, так как для римлян главным был их город, а весь мир… пусть подождет. Позже так стали начинаться все послания от римских пап, несколько изменилась суть – «всем, всем, всем», но жители Вечного города все равно первые, кто эти обращения услышит. Нечто похожее мы видим и… с автосалонами

Ежегодно в мире проводятся тысячи автомобильных выставок. Считается, что некая международная организация подразделяет их по значимости на категории, и я даже нашел сразу на нескольких сайтах, что к высшей категории А относят всего шесть международных автосалонов – в Детройте, Лондоне, Женеве, Франкфурте, Париже и… Москве. Думаю, далеко не все автожурналисты с таким списком согласятся. Лондон в последние годы редко становится местом проведения мировых премьер, а Москва… О ней чуть позже. В любом случае список автосалонов категории В выявить не удалось.

Вместе с тем есть OICA – Международная организация автопроизводителей, которая выступает соорганизатором ведущих мировых выставок. В ее календаре нет градации на категории, зато числятся действительно важные автосалоны: North American International Auto Show (Детройт, США), New Delhi Auto Expo (Дели, Индия), Geneva International Motor Show (Женева, Швейцария), китайские Beijing Motor Show – Auto China (Пекин, по четным годам) и Shanghai International Automobile Industry Exhibition – Auto Shanghai (Шанхай по нечетным), IAA Commercial Vehicles (Ганновер), Mondial de l'Automobile (Париж, по четным годам)/Internationale Automobil-Ausstellung – IAA (Франкфурт-на-Майне по нечетным), Los Angeles Auto Show (Лос-Анд-желес, снова США)…

При этом в списке нет таких мероприя-тий, как Tokyo Motor Show и автосалоны в Дубае и Нью-Йорке. Зато числится порядка десяти выставок (в Бангкоке, Брюсселе, Бухаресте, Вашингтоне, Загребе), о существовании которых знают лишь специалисты в этих странах. То есть любая попытка «расставить по полочкам» в соответствии с некоей «табелью о рангах» международные автосалоны обречена на неуспех. Тем более что некоторые из них вдруг расцветают (как, например, Нью-Йорк в последние годы), другие же тихо угасают. Коллеги со стажем, к примеру, помнят автосалон в Болонье – страшно популярный лет 30 назад, сейчас же превратившийся в междусобойчик местного значения…

Так как поделить международные выставки? Куда поехать, чтобы быть в курсе мировой автомобильной моды? Как определить события важнейшие и не очень?

Предлагаю ввести новую систему координат. Во-первых, салоны действительно международные. Отличительные черты – наличие большого количества мировых премьер и пресс-материалов на английском и других мировых языках. Умение персонала на стендах по-английски предоставить информацию. Этим критериям однозначно соответствуют Женева, Париж, Франкфурт, ведущие мотор-шоу США.

Поди разберись, кому предназначена новая модель – всему миру или одному Китаю?

Вторая категория – как раз Urbi et orbi, или «Городу и миру». Если хотите, назовем это «Международный салон внутренней направленности». Классический пример – прошедшее в апреле Пекинское автошоу. Оно носит титул международного, и на нем присутствовали все мировые бренды. Вот только на стендах днем с огнем не сыщешь ни информации на английском, ни людей, которые говорят на ином языке, кроме китайского. На некоторые «мировые премьеры» на ряде стендов допускали лишь местных журналистов – по особым спискам. Причем это происходило даже на экспозициях международных компаний. Поди разберись, кому предназначена новая модель Hyundai Lafesta или очередное поколение KIA Sportage – всему миру или одному Китаю?

То есть салон международный, но всех, кто выставил новинки, интересует в основном рынок китайский. Еще бы, по итогам 2017-го в Поднебесной продано свыше 28 млн автомобилей (почти вдвое больше, чем во всей Европе!). И спрос снова растет! «Прошлым летом мы начали продажи нового кроссовера DFM AX4, – рассказывает Ли Цзюнжи, директор по международным рынкам Dongfeng Motor Corporation. – Эту модель рассматривали как всемирную, планировали начать экспорт осенью того же года. Но спрос на нее в КНР превысил все расчеты, завод не успевает выполнять заказы, и мы перенесли выход на внешние рынки на 2018–2019 годы». Что ж, логично. Надо опробовать новинку на своем рынке, а потом думать о выходе на «заграницу». А «международная выставка» – это прежде всего внутреннее дело.

Но такое право надо заработать высоким (и растущим!) уровнем продаж. Знаю по своему опыту: примерно так же устроены «международные» автосалоны в Дели и Дубае. И все они, видимо, будут процветать в ближайшее время, и никакие кризисы выставочного бизнеса им не грозят. В прошлом году, к примеру, Шанхайский салон освещало свыше 10 тыс. журналистов (в том числе из 2,5 тыс. китайских СМИ), посетило порядка 1,5 млн человек. Которые заплатили за вход от 50 до 100 юаней (500–1000 рублей).

А что же наш автосалон? Moscow International Auto Show (MIAS) проходит по четным годам в конце августа – начале сентября. Ныне состоится обязательно, но будет, что называется, «домашним» – даже обещанные мировые премьеры предназначаются преимущественно для России. То есть, по сути, он относится к третьей категории – салонов региональных и попадает в один ряд с Бангкоком, Джакартой и Сан-Пауло. Между прочим, не самая плохая компания. Так стоит ли расстраиваться из-за этого? Пожалуй, нет, ведь в любом случае наш рынок все считают одним из самых перспективных в мире. И неспроста еще недавно в Москву везли действительно мировые и европейские премьеры, а их продажи стартовали одновременно в Санкт-Петербурге, Праге и Берлине. Сейчас в нашей столице вновь ожидаются премьеры, причем интересные. А что не все мировые производители приедут, так это временно – дело наживное.

