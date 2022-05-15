Разношерстный рынок услуг авторемонта в России начинает приобретать цивилизованные формы. Причем на нем пытаются закрепиться иностранные автопроизводители, которые рассматривают свои сети автосервисов как способ продажи запчастей
На фоне падения продаж новых машин с его ростом цен, начавшимся бойкотом со стороны западных автоконцернов и усугубляющимся дефицитом российский рынок авторемонта быстро развивается. Возраст автопарка страны увеличивается – по итогам 2021 года средний срок эксплуатации машин в России достиг 14 лет, хотя еще в 2019-м он составлял 13,4 года.
Законы физики никто не отменял: чем старше автомобиль, тем чаще его надо ремонтировать. Таким образом, рынок автосервиса и технического обслуживания в РФ, по данным Аналитического агентства «Автостат», за последние семь лет вырос почти втрое: с 245 млрд рублей в 2014 году до 680 млрд в 2021-м.
Однако даже при активном росте рынок автомобильного обслуживания в России все еще далек от цивилизованных форм, раздроблен и не консолидирован. По разным оценкам, в стране насчитывается около 60 тыс. независимых СТО, из них более половины – «гаражи дяди Васи», не имеющие никакого юридического статуса. Менее 30 тыс. оформлены как организации или частные предприниматели, из которых только 3–4 тыс. технических станций – официальные дилеры.
Согласно подсчетам «Автостата», сервисы официальных дилеров в прошлом году заработали только 15% всех доходов этого сегмента рынка (54,5 млрд рублей), независимые СТО – 32,5% (119,8 млрд), а частные механики «отъели» 52,8% (194,8 млрд рублей).
И все-таки пусть постепенно, но на рынке происходит консолидация разрозненных сервисов в крупные независимые сети. Лидируют в этом процессе такие компании, как Fit Service (265 станций в 31 городе России), «Вилгуд» (около 150 станций), «Бош Авто Сервис» (64 станции), «Белый сервис» (64 станции). Ну а недавно на первое место среди независимых сетей вырвались станции сети Eurorepar, которой теперь принадлежит около трех сотен СТО в России. Особенность этой сети заключается в том, что она развивается одним из ведущих мировых концернов Stellantis (образован в прошлом году путем слияния французской группы Peugeot Citroen и итальяно-американской Fiat Chrysler).
Заниматься ремонтом автомобилей, причем не только своих, но и других марок – такое поведение для ведущих мировых автопроизводителей еще недавно казалось нонсенсом. Но факт остается фактом: Stellantis на одной из недавних пресс-конференций отрапортовал, что его сеть Eurorepar Car Service уже насчитывает 273 станции в 106 городах, и сегодня это федеральная сеть СТО номер один на российском рынке с числом посещений более 1 млн в год. К концу 2022-го Eurorepar планирует довести количество своих станций в России до 350 в более чем 140 городах, добившись 1,5 млн посещений. А к 2030 году эта сеть в нашей стране предположительно превысит 1 тыс. СТО, которые будут работать более чем в 300 городах, обеспечивая свыше 4 млн посещений ежегодно.
Проект Eurorepar Car Service появился во Франции в 2010 году сначала как сеть станций обслуживания и поставки запчастей для автомобилей марки Citroen, а потом еще и Peugeot. Позже, в 2015 году, когда концерн PSA возглавил Карлос Таварес, была принята стратегия развития Push to Pass, появилась концепция развития услуг продажи запчастей и технического обслуживания для автомобилей всех брендов по всему миру. В итоге Eurorepar Car Service стала активно развиваться, и ныне она насчитывает 5,7 тыс. СТО по всему миру.
Казалось бы, зачем одному из ведущих мировых автоконцернов развивать свои сервисные станции? Ключевая причина этого шага – стремление Stellantis с помощью сети стимулировать сбыт своих автозапчастей. Они тоже предлагаются под брендом Eurorepar и ориентированы на техническое обслуживание машин чуть ли не всех марок.
Известно, что не только продажи новых автомобилей, но и их техническое обслуживание всегда были значимым источником дохода ведущих мировых автопроизводителей. Но исторически автоконцерны имели наибольшие заработки от реализации так называемых оригинальных запчастей – деталей, которые они продавали под своим брендом. То есть по классической модели Stellantis должен предлагать сетям официальных дилеров только оригинальные детали Citroen, Peugeot, Opel, Jeep, Fiat и других собственных марок.
Но тут компания идет на то, чтобы делать запчасти под новым названием Eurorepar и для всех находящихся в эксплуатации машин независимо от принадлежности к тому или иному бренду. Более того, запчасти Eurorepar могут конкурировать с оригинальными деталями автомобильных марок Stellantis. Не рубит ли автоконцерн сук, на котором сидит?
Все дело в новой бизнес-модели французско-итальяно-американской компании. Ее представители говорят о том, что ключевой риск продажи только оригинальных запчастей заключается в том, что если парк по какой-то причине начинает стареть, а приток новых автомобилей в прежних объемах не обеспечивается, то сокращаются и продажи оригинальных запчастей. Во всех странах чем старше машина, тем меньше ее владелец покупает оригинальные запчасти и реже посещает станции обслуживания официальных дилеров. Согласно статистике, при среднем возрасте автомобиля 8–10 лет, доля посещающих официальный дилерский центр клиентов составляет менее 10%.
Поэтому боссы Stellantis сказали: «Мы не станем зависеть от нашего автопарка». По примерным оценкам, парк автомобилей Peugeot и Citroen в мире насчитывает порядка 80 млн машин, бизнес по оригинальным деталям захватывает 30% этого объема (или около 25 млн машин). И это весьма ограниченный объем, занимающий всего 2,5% от глобального автопарка, который достигает сейчас порядка 1 млрд автомобилей.
И руководство концерна приняло решение расширить потенциал своего бизнеса, начав ориентироваться на значимую часть мирового автопарка. Так что теперь концерн размещает на заводах смежников заказы на выпуск запчастей Eurorepar, которые подходят не только, скажем, для Peugeot и Citroen, но и для Volkswagen, Skoda, большинства моделей японских и корейских брендов.
В России Stellantis выбрал оригинальную модель развития своей автосервисной сети: компания не строит собственные СТО и не поглощает другие станции. Она предлагает перейти под крыло бренда небольшим независимым станциям, которые уже работают на рынке и хорошо себя зарекомендовали. Со своей стороны, автоконцерн вкладывает средства в продвижение бренда Eurorepar – в маркетинг, в визуальную идентификацию, когда все вывески и оформление СТО делаются за его счет. Кроме того, Stellantis изготавливает и предоставляет бесплатно форму для персонала, организует его обучение, помогает продвигать станцию в Интернете на своем сайте, оказывает содействие в работе с клиентами.
Что взамен? Компания просит, чтобы у нее покупали запасные части Eurorepar вместо запчастей других брендов. Представители Eurorepar указывают, что планка не очень высокая, речь идет о закупке запчастей от 30 тыс. рублей в месяц. За счет развития такой модели Stellantis планирует укрепиться на рынке автозапчастей в России.
Сегодня список предлагаемых деталей бренда для российского рынка составляет порядка 4 тыс. наименований. В основном это так называемые детали быстрого оборота, ориентированные прежде всего на регулярное техническое обслуживание автомобилей: моторные масла и другие технические жидкости, фильтры, колодки, ремни, свечи, элементы подвески. Но в будущем ассортимент будет расширяться.
И бороться тут есть за что. Отечественный рынок автокомпонентов становится лакомым куском. По оценкам «Автостата», а также маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru, за последние 7 лет продажи деталей для находящихся в эксплуатации автомобилей в России выросли примерно в два раза – с 1 трлн рублей в 2014 году до 2 трлн в 2021-м. Для сравнения: объем продаж новых автомобилей в РФ в денежном выражении в прошлом году составил чуть больше 3 трлн рублей.
Ключевыми товарными группами на рынке автозапчастей являются шины, на которые приходится 15% всех продаж, далее идут элементы подвески (10%), масла и технические жидкости (8%), а также фильтры (6%). При этом, согласно исследованиям, порядка 70% запчастей в России продается через станции техобслуживания, а около трети автовладельцы приобретают самостоятельно, обычно через интернет-магазины. Доля оригинальных деталей на нашем рынке сейчас оценивается на уровне 25%, и она сокращается. Таким образом, Stellantis, похоже, наметил для себя действительно перспективную нишу для заработка. И вполне возможно, что в скором времени этому примеру последуют другие крупные автопроизводители.
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