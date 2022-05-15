Разношерстный рынок услуг авторемонта в России начинает приобретать цивилизованные формы. Причем на нем пытаются закрепиться иностранные автопроизводители, которые рассматривают свои сети автосервисов как способ продажи запчастей

На фоне падения продаж новых машин с его ростом цен, начавшимся бойкотом со стороны западных автоконцернов и усугубляющимся дефицитом российский рынок авторемонта быстро развивается. Возраст автопарка страны увеличивается – по итогам 2021 года средний срок эксплуатации машин в России достиг 14 лет, хотя еще в 2019-м он составлял 13,4 года.

Законы физики никто не отменял: чем старше автомобиль, тем чаще его надо ремонтировать. Таким образом, рынок автосервиса и технического обслуживания в РФ, по данным Аналитического агент­с­т­ва «Авто­стат», за последние семь лет вырос почти втрое: с 245 млрд рублей в 2014 году до 680 млрд в 2021-м.

Однако даже при активном росте рынок автомобильного обслуживания в России все еще далек от цивилизованных форм, раздроблен и не консолидирован. По разным оценкам, в стране насчитывается около 60 тыс. независимых СТО, из них более половины – «гаражи дяди Васи», не имеющие никакого юридического статуса. Менее 30 тыс. оформлены как организации или частные предприниматели, из которых только 3–4 тыс. технических станций – официальные дилеры.

Согласно подсчетам «Автостата», сервисы официальных дилеров в прошлом году заработали только 15% всех доходов этого сегмента рынка (54,5 млрд рублей), независимые СТО – 32,5% (119,8 млрд), а частные механики «отъели» 52,8% (194,8 млрд рублей).

И все-таки пусть постепенно, но на рынке происходит консолидация разрозненных сервисов в крупные независимые сети. Лидируют в этом процессе такие компании, как Fit Service (265 станций в 31 городе России), «Вилгуд» (около 150 станций), «Бош Авто Сервис» (64 станции), «Белый сервис» (64 станции). Ну а недавно на первое место среди независимых сетей вырвались станции сети Eurorepar, которой теперь принадлежит около трех сотен СТО в России. Особенность этой сети заключается в том, что она развивается одним из ведущих мировых концернов Stellantis (образован в прошлом году путем слия­ния французской группы Peugeot Citroen и итальяно-американской Fiat Chrysler).

Еще и ремонтировать

Заниматься ремонтом автомобилей, причем не только своих, но и других марок – такое поведение для ведущих мировых автопроизводителей еще недавно казалось нонсенсом. Но факт остается фактом: Stellantis на одной из недавних пресс-конференций отрапортовал, что его сеть Eurorepar Car Service уже насчитывает 273 станции в 106 городах, и сегодня это федеральная сеть СТО номер один на российском рынке с числом посещений более 1 млн в год. К концу 2022-го Eurorepar планирует довести количество своих станций в России до 350 в более чем 140 городах, добившись 1,5 млн посещений. А к 2030 году эта сеть в нашей стране предположительно превысит 1 тыс. СТО, которые будут работать более чем в 300 городах, обеспечивая свыше 4 млн посещений ежегодно.

Проект Eurorepar Car Service появился во Франции в 2010 году сначала как сеть станций обслуживания и поставки запчастей для автомобилей марки Citroen, а потом еще и Peugeot. Позже, в 2015 году, когда концерн PSA возглавил Карлос Таварес, была принята стратегия развития Push to Pass, появилась концепция развития услуг продажи запчастей и технического обслуживания для автомобилей всех брендов по всему миру. В итоге Eurorepar Car Service стала активно развиваться, и ныне она насчитывает 5,7 тыс. СТО по всему миру.

Для себя и для других

Казалось бы, зачем одному из ведущих мировых автоконцернов развивать свои сервисные станции? Ключевая причина этого шага – стремление Stellantis с помощью сети стимулировать сбыт своих автозапчастей. Они тоже предлагаются под брендом Eurorepar и ориентированы на техническое обслуживание машин чуть ли не всех марок.

Известно, что не только продажи новых автомобилей, но и их техническое обслуживание всегда были значимым источником дохода ведущих мировых автопроизводителей. Но исторически автоконцерны имели наибольшие заработки от реализации так называемых оригинальных запчастей – деталей, которые они продавали под своим брендом. То есть по классической модели Stellantis должен предлагать сетям официальных дилеров только оригинальные детали Citroen, Peugeot, Opel, Jeep, Fiat и других собственных марок.

Но тут компания идет на то, чтобы делать запчасти под новым названием Eurorepar и для всех находящихся в эксплуатации машин независимо от принадлежности к тому или иному бренду. Более того, запчасти Eurorepar могут конкурировать с оригинальными деталями автомобильных марок Stellantis. Не рубит ли автоконцерн сук, на котором сидит?

Все дело в новой бизнес-модели французско-итальяно-американской компании. Ее представители говорят о том, что ключевой риск продажи только оригинальных запчастей заключается в том, что если парк по какой-то причине начинает стареть, а приток новых автомобилей в прежних объемах не обеспечивается, то сокращаются и продажи оригинальных запчас­тей. Во всех странах чем старше машина, тем меньше ее владелец покупает оригинальные запчасти и реже посещает станции обслуживания официальных дилеров. Согласно статистике, при среднем возрасте автомобиля 8–10 лет, доля посещающих официальный дилерский центр клиентов составляет менее 10%.

Поэтому боссы Stellantis сказали: «Мы не станем зависеть от нашего автопарка». По примерным оценкам, парк автомобилей Peugeot и Citroen в мире насчитывает порядка 80 млн машин, бизнес по оригинальным деталям захватывает 30% этого объема (или около 25 млн машин). И это весьма ограниченный объем, занимающий всего 2,5% от глобального автопарка, который достигает сейчас порядка 1 млрд автомобилей.

И руководство концерна приняло решение расширить потенциал своего бизнеса, начав ориентироваться на значимую часть мирового автопарка. Так что теперь концерн размещает на заводах смежников заказы на выпуск запчас­тей Eurorepar, которые подходят не только, скажем, для Peugeot и Citroen, но и для Volkswagen, Skoda, большинства моделей японских и корейских брендов.

Борьба за рынок

В России Stellantis выбрал оригинальную модель развития своей автосервисной сети: компания не строит собственные СТО и не поглощает другие станции. Она предлагает перейти под крыло бренда небольшим независимым станциям, которые уже работают на рынке и хорошо себя зарекомендовали. Со своей стороны, автоконцерн вкладывает средства в продвижение бренда Eurorepar – в маркетинг, в визуальную идентификацию, когда все вывески и оформление СТО делаются за его счет. Кроме того, Stellantis изготавливает и предоставляет бесплатно форму для персонала, организует его обучение, помогает продвигать станцию в Интернете на своем сайте, оказывает содействие в работе с клиентами.

Что взамен? Компания просит, чтобы у нее покупали запасные части Eurorepar вместо запчастей других брендов. Представители Eurorepar указывают, что планка не очень высокая, речь идет о закупке запчастей от 30 тыс. рублей в месяц. За счет развития такой модели Stellantis планирует укрепиться на рынке автозапчастей в России.



Сегодня список предлагаемых деталей бренда для российского рынка составляет порядка 4 тыс. наименований. В основном это так называемые детали быстрого оборота, ориентированные прежде всего на регулярное техническое обслуживание автомобилей: моторные масла и другие технические жидкости, фильтры, колодки, ремни, свечи, элементы подвес­ки. Но в будущем ассортимент будет расширяться.

И бороться тут есть за что. Оте­чественный рынок автокомпонентов становится лакомым куском. По оценкам «Автостата», а также маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru, за последние 7 лет продажи деталей для находящихся в эксплуатации автомобилей в России выросли примерно в два раза – с 1 трлн рублей в 2014 году до 2 трлн в 2021-м. Для сравнения: объем продаж новых автомобилей в РФ в денежном выражении в прош­лом году составил чуть больше 3 трлн рублей.

Ключевыми товарными группами на рынке автозапчастей являются шины, на которые приходится 15% всех продаж, далее идут элементы подвески (10%), масла и технические жидкости (8%), а также фильт­ры (6%). При этом, согласно исследованиям, порядка 70% запчастей в России продается через станции техобслуживания, а около трети автовладельцы приобретают самостоятельно, обычно через интернет-магазины. Доля оригинальных деталей на нашем рынке сейчас оценивается на уровне 25%, и она сокращается. Таким образом, Stellantis, похоже, наметил для себя действительно перспективную нишу для заработка. И вполне возможно, что в скором времени этому примеру последуют другие крупные автопроизводители.