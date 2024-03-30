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Железная логика

В минувшем декабре Максим Соколов, президент АВТОВАЗа, заявил о необходимости господдержки российского автопроизводителя № 1. Дежавю?

Но, если разобраться, позиция руководителя тольяттинского гиганта безупречно логична, несмотря на публикуемые агентством «Автостат» собственные оценки АВТОВАЗа, согласно которым компания в 2023 году реализовала на российском рынке 352?572 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что на 87% больше, чем годом ранее. В итоге доля рынка оте­чественной марки — без учета параллельного импорта — достигла рекордных за последние 20 лет 35% против 27% в тяжелейшем 2022 году и 21% в еще спокойном 2021 м.

Все так. Но АВТОВАЗ не сферический конь в вакууме даже после ухода с российского рынка всех известных зарубежных автопроизводителей. Высвободившиеся ниши не остались пустующими. Глава АВТОВАЗА едва ли видит конкурента в возрожденном «Москвиче», который, по словам Александра Мигаля, директора столичного предприятия, за год с начала производства в ноябре 2022 года выпустил около 27 тыс. автомобилей, из них было продано свыше 9,5 тыс. Показатели совсем иного порядка у компаний из КНР. По данным агентства «Автостат», продажи «большой китайской тройки» (Chery, Haval, Geely без учета суббрендов) в России за прошлый год выросли в 3–3,5 раза, а доля рынка расширяющегося пула автокомпаний из Поднебесной за тот же период рванула с 19,4 до 48,4%, причем в декабре 2023 го этот показатель составил уже 61%.

Такой скачок, разумеется, не может не тревожить президента АВТОВАЗа, намеренного до конца десятилетия сохранить доминирующее положение на российском авторынке с долей 30–35%, и Максим Соколов на пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» прямо заявил: «В открытую конкурировать с китайским рынком нереально, поскольку его объемы несопоставимы с российскими». Очевидно и то, что даже с учетом беспрецедентных инвестиций в размере 45 млрд рублей в минувшем году и дополнительных 40 млрд — в наступившем АВТОВАЗ физически не сможет расширить свою модельную линейку до масштабов, сопоставимых с китайскими компаниями. Собственно, Максим Соколов в том же своем выступлении обозначил верхний предел притязаний АВТОВАЗа к 2030 году — «около 12 моделей», или вдвое больше, чем сегодня. Правда, при этом не было сказано, включены ли в число новинок модели китайских брендов, производство которых под маркой LADA предполагалось наладить на трех предприятиях АВТОВАЗа. Если включены, то ситуация для отечественного автопроизводителя осложняется. Это стало ясно после фальстарта LADA X-Cross 5 (в «девичестве» дорестайлиговый FAW Bestune T77). В прошлом июле началась отверточная сборка модели на бывшем заводе Nissan в Северной столице, переименованном в «LADA Санкт-Петербург», и тогда же были анонсированы планы продаж новинки в третьем квартале 2023 года в 10 тыс. машин с выходом на объем до 30 тыс. в 2024 м, а также — постепенного перехода на производство полного цикла, а затем... Затем кроссовер в декабре исчез с «витрины» моделей на сайте АВТОВАЗа.

В любом случае у тольяттинцев появился полновесный шанс продемонстрировать, на что способен собственный инженерный коллектив, у которого развязаны руки после ухода из России прежнего зарубежного партнера АВТОВАЗа. Пожелаем успеха трио новинок LADA — Aura, Iskra и пока безымянному кроссоверу на платформе Vesta.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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