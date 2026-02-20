Автомобильный портал Motorpage
20 фев 2026

«Можно, а зачем?»: АвтоВАЗ решил превратить мем в официальный бренд

Компания АвтоВАЗ решила закрепить за собой одну из самых обсуждаемых фраз последних лет в российском автопроме. В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», который уже давно вышел за рамки интервью и стал мемом

Автором фразы является руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. Именно так он ответил на вопрос о возможности выпуска моделей, сопоставимых с бизнес-седанами BMW. Высказывание быстро разошлось по соцсетям и маркетплейсам, где появился неофициальный мерч с этой надписью.

Теперь автопроизводитель намерен взять использование популярного выражения под контроль. Согласно заявке, бренд планируется использовать сразу в нескольких товарных классах. Помимо автомобилей и комплектующих, речь идет об одежде, обуви, кожаных изделиях, игрушках, печатной продукции и даже напитках.

После регистрации права на товарный знак будут принадлежать АвтоВАЗу в течение десяти лет. Это позволит компании пресекать коммерческое использование фразы без согласия правообладателя, включая продажу сувенирной продукции.

В самой компании официальных комментариев пока не дают. Однако контекст появления фразы изначально отражал стратегию АвтоВАЗа, ориентированную на развитие доступных автомобилей для массового рынка, а не на резкий переход в премиальный сегмент. Теперь же ироничное высказывание может получить вторую жизнь уже в статусе полноценного фирменного бренда.

