Автомобильный портал Motorpage
29 апр 2026

АвтоВАЗ планирует потратить много денег на развитие производства. Как это отразится на автомобилях?

Автор фото: Автоваз

АвтоВАЗ объявил о масштабной программе модернизации производственных мощностей, которая пройдет в период корпоративного отпуска с 1 по 13 мая. Объем инвестиций превышает 530 миллиардов рублей

Ключевым направлением станет подготовка к запуску нового кроссовера Lada Azimut, которое стартует в сентябре 2026 года. Для этого на предприятии планируют провести пусконаладочные работы в производственных центрах, где будут выпускаться двигатели объемом 1,6 и 1,8 литров. Параллельно компания обновит производственные линии для Lada Niva. Модернизация затронет цеха сварки, окраски и сборки. Всего в рамках программы запланировано более 15 тысяч работ с общей трудоемкостью 110 тысяч человеко-дней.

В целом существенные изменения в сборке актуальных моделей мы увидим не в ближайшем будущем. Повышение уровня автоматизации и обновление инфраструктуры позволяет стабилизировать качество сборки постепенно, от машины к машине. Однако в перспективе ожидаем улучшение геометрии кузовов, качества лакокрасочного покрытия и общее восприятие салона. Соответствующие изменения в производстве «Нивы» назрели уже давно.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 1 0 1