АвтоВАЗ и Соллерс оказались в новом санкционном списке ЕС

Евросоюз включил российских автопроизводителей АвтоВАЗ и Соллерс в новый 19-й пакет санкций. В него также вошли крупные компании из металлургии, энергетики и транспортного сектора

АвтоВАЗ заявил, что меры не повлияют на текущую деятельность. Компания продолжает работать без взаимодействия с европейскими поставщиками и ориентируется на локальные решения в производстве. Аналогичную позицию выразила пресс-служба Соллерса. Производственные процессы на площадках в Ульяновске и Елабуге базируются на российских или санкционно устойчивых компонентах.

Новые ограничения касаются не только российского автопрома. ЕС ввел запрет на участие европейского бизнеса в проектах российских особых экономических зон и расширил список ограничений против банков и крупных промышленных компаний.

Российские власти называют санкционную политику незаконной. По оценке Кремля, экономика уже адаптировалась к длительному давлению.

