9 дек 2025

АвтоВАЗ планирует сотрудничать с индийскими компаниями в создании новых автомобилей

Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ обозначил планы по расширению международного сотрудничества и видит в Индии одного из ключевых будущих партнеров. На российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели вице-президент компании Сергей Громак заявил о заинтересованности завода в совместной разработке автомобильных платформ и новых силовых установок

По словам топ-менеджера, производитель рассчитывает привлекать индийские инженерные центры к созданию гибридных систем, автоматических коробок передач и турбированных двигателей. Компания считает, что эти направления являются ключевыми для создания нового модельного ряда.

Кроме этого, АвтоВАЗ рассматривает возможность локализации в России производства индийских роботов, 3D-принтеров, штамповой оснастки и пресс-форм. Громак подчеркнул, что Тольятти располагает выгодными условиями для подобных проектов. Особая экономическая зона рядом с заводом предоставляет широкий набор налоговых и таможенных льгот и способна упростить запуск совместных производств.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

