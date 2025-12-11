Глава АвтоВАЗа раскритиковал ценовую политику китайских брендов на российском рынке

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов резко высказался о ценовой политике китайских автопроизводителей, указав, что масштабы их демпинга в текущем году достигли предельных значений. По словам руководителя отечественного автоконцерна, некоторые модели продавались с дисконтом до одного миллиона рублей, что значительно влияло на рыночный баланс и конкуренцию

При этом Соколов подчеркнул, что автомобили Lada даже в условиях агрессивного ценового давления остаются заметно доступнее большинства китайских машин. Однако ситуация осложняется неравными условиями. Китайские компании не сталкиваются с санкционными ограничениями, работают в условиях низкой базовой ставки около 3% и получают государственную поддержку при экспорте автомобилей. Эти факторы позволяют им активнее субсидировать продажи и снижать конечную стоимость машин.

Глава АвтоВАЗа отметил, что российский производитель не получает прямых грантов и не проходит через докапитализацию за счет бюджета. Единственной действенной мерой остается субсидирование кредитных программ, которое Соколов считает скорее социальной инициативой, направленной на повышение доступности автомобилей для населения.

На данный момент китайские марки удерживают около 60% российского рынка новых автомобилей, в то время как доля Lada составляет 32%. На фоне такой статистики АвтоВАЗ ожидает от государства создания более сбалансированных условий конкуренции, которые позволят отечественному бренду сохранять доступность продукции и развивать модельный ряд.

