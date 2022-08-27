Переход к беспилотным автомобилям станет самым значительным изменением в мире глобального дизайна. Стилисты уже в восторге от возможностей, которые перед ними открываются, хотя и проблем пока выше крыши

Один за другим автодизайнеры пускаются в фантазии, интригуя обывателя машинами-невидимками, летающими седанами, а то и вовсе автономными капсулами. Но вместе с тем ощущается, что их несколько пугает будущее. Отчасти потому, что при любых радикальных новшествах существует множество переменных как с точки зрения возможностей и технологий, так и предпочтений в поведении потребителя. Шаг к автономным машинам – это такое же изменение в человеческом взаимодействии с окружающей средой, как переход от конной повозки к моторному самоходу. И никто не знает, как это нам аукнется.

Сейчас еще никто в больших масштабах не использует автопилотируемые модели, поэтому среди задач – полное переосмысление представлений о том, каким должен быть автомобиль, не ограниченный такими требованиями, как расположение людей и агрегатов, необходимость обзора и доступность органов управления. Экстерьер такого транспорта не обязан иметь классические пропорции и даже – стекла: вместо того чтобы глядеть наружу, можно смотреть то, что нравится, на экране. А значит, интерьер становится определяющим форм-фактором. Даже вход и выход получаются другими, если нет рулевого колеса, педалей и рычагов.

Одной из ключевых проблем при создании полностью автономных транспортных средств стала необходимость работать с камерами, радарами, лидарами и многочисленными датчиками. А еще – с сотовой связью и другими технологиями, которые позволяют автомобилю «видеть», обрабатывать информацию и реагировать на дорогу, людей, инфраструктуру и препятствия. На опытных образцах все это просто прикреплено к решетке радиатора, капоту, крыше и багажнику и с точки зрения эстетики выглядит ужасно. Но в будущем такое убожество невозможно еще и потому, что портит аэродинамику, критичную для электромобилей.

Кроме того, конструкторам и дизайнерам предстоит понять, что стоит предложить потребителю самоуправляемого транспортного средства. Вероятно, людям нужно просто дать возможность на некоторое время отказаться от… облачных технологий, в которые мы сейчас «укутаны». Исследование в Китае показало, что после тяжелых поездок на работу в хаотичном трафике многие автомобилисты попросту сидят некоторое время в машине, ничего не делая, чтобы расслабиться. И беспилотник вполне может стать убежищем от вездесущих сетей, каким были самолеты до тех пор, пока вайфай в воздухе не стал повсеместным.

Говоря об автомобильном интерьере, легко представить, что будущие метаморфозы в нем станут самыми радикальными с момента его создания. Если традиционный салон машины построен вокруг водителя и рулевого колеса, то в автопилоте он будет основан на потребностях пассажира – человек сможет делать то, что хочет, и добираться туда, куда нужно.

Вначале производители будут строить простые пассажирские салоны. Но те, кто не робок, уже размышляют над решением проблем, которых раньше и не замечали. Дизайнеры предлагают: давайте уберем все лишнее и создадим теплое минималистическое пространство. Многие бренды уже демонстрируют концепты с убирающимися рулевыми колесами и педалями, которые во время автономного движения складываются, освобождая внутреннее пространство. Некоторые же идут дальше и задаются вопросами: «А нужен ли руль в принципе, может, хватит джойстика? Или вообще не управлять автомобилем, а расположиться в кресле, которое вращается и скользит по салону?» При этом сиденья имеют гибкий каркас и меняют форму в зависимости от использования. Единственное ограничение – необходимость создания высокоинтеллектуальной системы подушек безопасности, которая будет контролировать пассажиров в любой момент и в любой точке.

Следующим шагом станут энергостекла, сочетающиеся с дополненной реальностью. То есть окно машины становится окном в мир: вы едете по незнакомому городу и в то же время знаете, где расположены соответствующие службы, получаете информацию об истории и культуре, а затем, пользуясь виртуальной реальностью, заглядываете внутрь тех интересных мест, мимо которых следуете.

Краеугольным камнем успешного автономного интерьера станет полностью интегрированный пользовательский интерфейс, то есть неразумный искусственный интеллект, работающий со средствами управления жестами и голосом. Ведь без продуманной, интуитивно понятной системы диалога между человеком и машиной у них не сложится ни отношений, ни доверия.

Наконец, интерьер будущего связан с психологией и технологией. Внутри автономный автомобиль будет нашим рабочим столом, игровым пространством и даже спальней. Мы начнем общаться с машиной, получая от этого больше удовольствия и добавляя себе жизненного опыта. Сегодня, может, подобное тяжело представить, и все-таки оно уже не за горами.

