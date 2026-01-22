Беспилотникам готовят официальный статус: Минтранс прописал правила для автономных авто

Министерство транспорта разработало законопроект, который формирует единые правовые основы для эксплуатации высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования и трамвайных путях. Документ уже опубликован на портале нормативных правовых актов, а вступление закона в силу намечено на 1 сентября 2027 года

Проект охватывает весь жизненный цикл беспилотников: от разработки программного обеспечения до эксплуатации, обслуживания и ремонта. При этом действие закона не будет распространяться на международные перевозки, а также на военную, специальную и экспериментальную технику.

Согласно инициативе, беспилотные автомобили четвертого и пятого уровней автономности смогут передвигаться в автоматическом режиме только при постоянном подключении к обязательному сервису дистанционной поддержки. В случае потери связи система обязана обеспечить безопасную остановку. Все данные о работе автоматизированного управления должны храниться исключительно на территории России.

Для выхода на дороги беспилотник должен быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС, устройством регистрации параметров движения, иметь действующий полис ОСАГО и строго соблюдать правила дорожного движения. Таким образом, требования к автономным автомобилям фактически приравниваются к стандартам для обычных участников дорожного движения, но с дополнительным технологическим контролем.

Отдельное внимание в законопроекте уделено распределению ответственности. Если ДТП произошло по вине автоматизированной системы управления, ответственность ложится на производителя автомобиля или разработчика программного обеспечения. Владелец или эксплуатант будет отвечать в случаях нарушения правил эксплуатации, вмешательства в работу системы или несвоевременного обновления ПО.

В Минтрансе отмечают, что принятие закона позволит завершить этап экспериментальных правовых режимов и легализовать беспилотники на всей территории страны. Уже к 2030 году планируется увеличить парк беспилотных транспортных средств до 1700 единиц, а в долгосрочной перспективе к 2050 году доля автономных автомобилей в российском автопарке может достичь 50%. Это должно значительно сократить аварийность, ускорить доставку грузов и снизить расходы на топливо и обслуживание.

