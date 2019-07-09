Чем Аурус лучше Мерседеса?

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о принципиальном преимуществе автомобилей Aurus перед иностранными конкурентами

Вы думаете, что во главу угла министр поставил динамические характеристики или управляемость? Нет, мы гордимся броней, а именно изначально заложенной возможности бронирования, в результате чего салон защищенного автомобиля по объему пространства аналогичен салону исходной машины.

«Преимущество в том, что мы в конструкцию серийного автомобиля изначально заложили решение по бронированию. Поэтому броня не съедает внутреннее пространство. Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима — он значительно уменьшается в объемах», — заявил министр в интервью агентству РИА «Новости».