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9 июл 2019

Чем Аурус лучше Мерседеса?

Чем Аурус лучше Мерседеса?
Автор фото: фирма-производитель

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о принципиальном преимуществе автомобилей Aurus перед иностранными конкурентами

Вы думаете, что во главу угла министр поставил динамические характеристики или управляемость? Нет, мы гордимся броней, а именно изначально заложенной возможности бронирования, в результате чего салон защищенного автомобиля по объему пространства аналогичен салону исходной машины.

«Преимущество в том, что мы в конструкцию серийного автомобиля изначально заложили решение по бронированию. Поэтому броня не съедает внутреннее пространство. Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима — он значительно уменьшается в объемах», — заявил министр в интервью агентству РИА «Новости».

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