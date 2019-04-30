Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Увидеть «живой» автомобиль можно благодаря инстаграму Минпромторга и приезду главы министерства, Дениса Мантурова, который захотел лично ознакомиться с новинкой

Собственно целиком автомобиль в кадре не показан – можно рассмотреть лишь некоторые детали кузова и салон. Последний, в свою очередь, идентичен салону седана Aurus Senat. В целом, дизайн внедорожника будет перекликаться с другими моделями семейства: седаном и лимузином Senat, вэном Arsenal, а также парадным кабриолетом, внешность которого также была недавно раскрыта.

С точки зрения техники в основу внедорожника ляжет общая для всех машин архитектура — Единая модульная платформа (ЕМП). Общей будет и техническая начинка. Это гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» KATE российского производства. Также автомобиль получит систему полного привода.