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7 дек 2023

Российские автомобили представительского класса Aurus успешно вышли на рынок в Эмиратах

Российские автомобили представительского класса Aurus успешно вышли на рынок в Эмиратах
Автор фото: фирма-производитель

Согласно заявлению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, автомобили Aurus стали пользоваться большой популярностью не только среди чиновников, но и частных лиц. Так, на экологическом форуме в ОАЭ официальным авто для глав делегаций стал бронированный лимузин Aurus

Напомним, что запуск производства автомобилей Aurus в Арабских Эмиратах стартовал в ноябре 2023 года. Седан Senat вышел на рынок первым, а в будущем линейка пополнится и кроссовером Komendant.

Модели Komendant и Senat, включая удлиненную версию Limousine оснащаются гибридной силовой установкой, в основе которой лежит турбированным V8 объемом 4,4 л и один электромотор на 38 л.с. Мощность данного агрегата составляет 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Оба автомобиля комплектуются 9-ступенчатым “автоматом”. Привод исключительно полный. 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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