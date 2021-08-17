Во Владивостоке показали водородный Aurus Senat

Экспериментальная версия флагманского седана Aurus Senat была на днях показана широкой публике. Презентация состоялась на восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Разумеется, силовая установка здесь является самым интересным компонентом. Новый автомобиль оснащен двигателем с водородными топливными ячейками, в которых водород путем химических реакций преобразуется в электрический ток, который и питает тяговые двигатели.

Что касается самого топлива, то водород хранится в специальном резервуаре под давлением в семь сотен атмосфер. Сам баллон изготовлен из неких композитных материалов и оборудован специальной системой предотвращения возгораний. Если говорить о дальнобойности машины, то на одном баке машина может пробежать около шестисот километров.