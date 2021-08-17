Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2021

Во Владивостоке показали водородный Aurus Senat

Во Владивостоке показали водородный Aurus Senat

Экспериментальная версия флагманского седана Aurus Senat была на днях показана широкой публике. Презентация состоялась на восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Разумеется, силовая установка здесь является самым интересным компонентом. Новый автомобиль оснащен двигателем с водородными топливными ячейками, в которых водород путем химических реакций преобразуется в электрический ток, который и питает тяговые двигатели.

Что касается самого топлива, то водород хранится в специальном резервуаре под давлением в семь сотен атмосфер. Сам баллон изготовлен из неких композитных материалов и оборудован специальной системой предотвращения возгораний. Если говорить о дальнобойности машины, то на одном баке машина может пробежать около шестисот километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aurus Senat

Aurus Senat: названа цена страхования

07 июня 2021
Aurus Senat

Оказывается, у автомобилей Aurus есть внедорожный потенциал

20 января 2021

Разработчик Aurus создаст серию машин на водородном топливе

13 октября 2020
Aurus Komendant

Минпромторг внес ясность в появление новых "Ауросов"

24 августа 2020
краш-тест Aurus Senat

Aurus разбили

06 июля 2020

Aurus выпустит усредненный лимузин

26 декабря 2019

 Новости Aurus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 7 5