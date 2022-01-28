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28 янв 2022

Зарубежные СМИ не оценили лимузин Путина

Зарубежные СМИ не оценили лимузин Путина
Автор фото: фирма-производитель
Russia Today создала для зарубежной аудитории документальный фильм об автомобиле Aurus Senat, где рассказывается об истории создания автомобиля и о модели в целом. Простые пользователи, как и зарубежные наши зарубежные коллеги взглянули на отечественный лимузин, однако поскупились на высокие оценки.
Главный вопрос у всех вызвал дизайн, точнее схожесть отечественной машины с «Роллс-Ройсом». По всей вероятности, многих смутила крупная решетка радиатора, которая характерна для лимузина Phantom. Многие даже назвали Aurus Senat китайской копией Rolls-Royce. Впрочем, большинство комментаторов сошлись во мнениях, что машины могут быть востребованы в странах Ближнего Востока и Китае, где любят все монументальное.
 
Напомним, Aurus Senat был впервые представлен в мае 2018 года. Автомобиль построен на платформе «ЕМП», которая станет основой для внедорожника Komendant и минивэна Arsenal. Флагманский отечественный седан оснащается бензиновым турбомотором V8 мощностью в 598 лошадиных сил. 
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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