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5 ноя 2024

Марка Avatr вывела на родной рынок гибридную версию модели 12 с запасом хода 1155 км

Марка Avatr вывела на родной рынок гибридную версию модели 12 с запасом хода 1155 км

Китайская компания Avatr пополнила модельный ряд гибридной версией фастбека 12. Ранее автомобиль был доступен только в виде электрокара. На родине последовательный гибрид оценивается от 269 900 юаней (примерно 3 700 000 рублей)

Приводится в движение Avatr 12 EREV одним электромотором мощностью 314 л.с. и 357 Нм крутящего момента. В паре с электродвигателем работает 1,5-литровая “турбочетверка” мощностью 156 л.с. ДВС никак не связан с колесами, а только служит для выработки энергии на подзарядку аккумулятора.

Такой Avatr 12 оборудован новейшей батарей Freevoy от CALT. Ее емкость составляет 39,05 кВт*ч и обеспечивает запас хода в гибридном режиме до 1155 км, а на электротяге - 245 км (по циклу CLTC). Заявлено, что пополнить запас энергии аккумулятора можно с 30 до 80% всего за 15 минут.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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