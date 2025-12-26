Стало известно, какие автомобили Suzuki покажут на Токийском автосалоне

Suzuki представит линейку концептуальных автомобилей, ориентированных на активный отдых и бездорожье. Все новинки созданы на базе актуальных моделей марки

Центральным экспонатом станет Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition, созданный в сотрудничестве с Capcom по мотивам игры Monster Hunter Wilds. Концепт построен на базе пятидверного Jimny и получил уникальную окраску кузова, грузовую платформу на крыше, декоративные вставки и новые колесные диски. В идентичной стилистике вместе с автомобилем будет представлен и мотоцикл DR Z4S.

Для любителей природы и съемки Suzuki подготовила Xbee Nature Photographer. Этот шоу-кар отличается крупной грузовой платформой на крыше со встроенной подсветкой, защитными вставками на кузове и наличием лестницы.

Линейку кейкаров бренда пополнит Every Wagon Wanpaku Rider, ориентированный на семейный отдых. Автомобиль оснащен креплениями для детских велосипедов, боксами для хранения вещей, дополнительной светотехникой на крыше и выдвижным навесом.

Также компания покажет компактный пикап Super Carry Work and Play Pro для кемпинга и отдыха на побережье. Эта модель отличается стальной надстройкой с тентом, к которой можно прикреплять дополнительные боксы для хранения оборудования.

Отдельное место в экспозиции займет спортивный Swift Sport Super Endurance Race Specification. Этот автомобиль продемонстрирует стремление Suzuki развивать свою гоночную серию автомобилей. Сообщается, что спорткар уже принял участие в соревнованиях Super Taikyu на выносливость.

