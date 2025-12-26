Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2025

Итальянцы из MV Agusta создали уникальный 5-цилиндровый мотор

Автор фото: фирма-производитель

Новый силовой агрегат получил оригинальную трапециевидную компоновку и не имеет ничего общего ни с классическим рядным 5-цилиндровым мотором, ни с редким форматом VR5

Двигатель под названием Cinque Cilindri оснащен двумя цилиндрами в верхнем ряду и тремя в нижнем. Конструкция включает два коленчатых вала, что позволило сделать мотор компактнее рядной «четверки» и V6. Рабочий объем может варьироваться от 850 до 1150 кубических сантиметров, а пиковая мощность достигает 240 л.с. (при 16000 об/мин) и 135 Нм крутящего момента. К тому же, масса силовой установки составляет менее 60 кг.

Пока Cinque Cilindri существует в статусе концепта, однако в компании уже подтвердили планы по его серийному применению. Новый двигатель ляжет в основу будущих моделей бренда и будет адаптирован для различных сегментов, включая мотоциклы.

